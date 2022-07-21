تركيا ترتكب مجزرة في زاخو

بغداد: عمر عبد اللطيف

ومحمد الأنصاري

اصطبغت حدائق ومياه مصيف برخ بقضاء زاخو في محافظة دهوك أمس الأربعاء، بدماء الضحايا الأبرياء من المدنيين العراقيين الذين استهدفهم القصف التركي الغادر، وبينما تصاعدت المطالب بردّ يتناسب والجريمة المروّعة التي ارتكبتها القوات التركيَّة التي تستبيح جزءاً من أراضي الوطن، أعلن مصدر دبلوماسي عرض ملفّ العدوان التركي على مجلس الأمن الدولي.

وأدانت الرئاسات الثلاث ووزارة الخارجية والأوساط البرلمانية والسياسية والشعبية الجريمة البشعة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركي شمالي البلاد بقصف مصيف بمحافظة دهوك سقط جراءه 9 شهداء و26 جريحاً، ووفقاً لمصادر وشهود عيان، فإنَّ القصف التركي حدث بعد أقل من 15 دقيقة عقب دخول قرابة 20 حافلة سياحية تنقل مواطنين من مناطق وسط وجنوب البلاد.

وتظاهر المئات من المواطنين أمام القنصلية التركية ببغداد، تنديداً بالجريمة التي ارتكبتها قوات العدوان التركي في زاخو، بينما أغلق متظاهرون في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة أبنية إصدار التأشيرات التابعة للسفارة التركية في المدينتين.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة له على “تويتر”: إنَّ “القصف التركي الذي طال دهوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبنائنا، مُدان ومُستنكر ويُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي”، وأضاف أنَّ “تكراره غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار”.

وعقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني رداً على الاعتداءات التركية.

وقال الكاظمي، في بيان: إنَّ “هذا الاعتداء الغاشم يثبت أنَّ الجانب التركي لم يُعِر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”.

وتابع أنَّ “العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات”، لافتاً إلى أنه “سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر”.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي في تغريدة: إنه “لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل”، وأضاف “ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب”.

إلى ذلك، اقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 4 خطوات تصعيدية ضد تركيا على خلفية العدوان، وقال في تغريدة له على “تويتر”: إنَّ “تركيا زادت من وقاحتها ظناً منها أنَّ العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد”.

وأضاف، “كخطوة أولى أقترح التصعيد من خلال النقاط التالية أو بعضها؛ أولاً: تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، ثانياً: غلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا، ثالثاً: رفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن”.

واقترح السيد الصدر في نقطة رابعة “إلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها”، لافتاً إلى أنَّ “التعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يُحتمل”.

من جهته، دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري الحكومة إلى إغلاق الحدود مع تركيا فوراً وإيقاف عمل الشركات التركية في العراق.

في غضون ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي لقناة “العراقية الإخبارية”، بأنَّ “العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات التركية”، وأضاف، أنَّ “العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف الاعتداء التركي”، وذكر المصدر أنَّ “الكاظمي وجَّه بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي”.

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