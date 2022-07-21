تظاهرات سيريلانكا وتظاهرات العراقيين :

اين الخطأ ؟!!!

الخطأ ليس بالشعب العراقي إنما في حكامه عديمي الضمير وعديمي الحياء، فقد ثار العراقيون وانتفضوا وقدموا اكبر واقدس التضحيات قبل ٢٠٠٣ وبعدها وخصوصاً انتفاضة تشرين التي لا حدود لشجاعتها ولا مثيل لتضحيات شبابها اذ واجهت ولا تزال تواجه عشرات الميليشيات العملية التي يديرها قتلة محترفون بالاضافة للاجهزة الرسمية التي لا تقل قسوة وفضاضة ..

لقد واجه ابطال تشرين كل هذا الظلم و الظلام والرشاشات العمياء بصدور عارية وقلوب لا حدود لشجاعتها !!!

لكن ماذا كانت النتيجة ؟!

لم يتزحزح اي مسؤول عن موقعه، بل ازدادوا تشبثاً بالسلطة ازدادوا قسوة وانعدام حياء .. بينما حكام سيرلانكا هربوا وقدموا استقالاتهم احتراماً لتظاهرات مواطنيها .. صحيح انهم فاسدون لكن لديهم الحد الأدنى من الحياء ..

كريم عبد …

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