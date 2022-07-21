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تكرار سيناريو تموز.. الجنوب بلا كهرباء

تكرار سيناريو تموز.. الجنوب بلا كهرباءفي طقسٍ وصلت درجة حرارته إلى 50 مئوية ، تكرَّر سيناريو انهيار شبكة الكهرباء في تموز، رغم الاستعدادات التي أعلنتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لحلِّ معضلة الكهرباء.هذا السيناريو حدث خلال الأعوام الماضية، إذ شهد تموز الماضي عام 2021، انهياراً مشابهاً لمنظومة الكهرباء، وعلى إثره وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته.  وشهدت خمس محافظات جنوبية، البصرة وميسان وذي قار وواسط والمثنى، أمس الأربعاء، إطفاءً تاماً في التيار الكهربائ.

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