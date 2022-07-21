خطة لتخفيف زخم استبدال لوحات المركبات بمشاركة قواطع المرور

أكدت مديرية المرور العامة وضعها خطة لامتصاص زخم عملية تبديل لوحات المركبات، لافتة إلى تخصيص عدد كبير من المواقع لإنجاز العملية، منها قواطع المديرية، مؤكدة أن الرسوم التي سوف يتحملها المواطن تبلغ 50 ألف دينار.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، إن “الخط الإنتاجي للوحات المركبات في العراق وصل إلى مراحله الأخيرة، وسوف يدخل الخدمة خلال اليومين المقبلين”.

وأضاف إسماعيل، أن “العراق لم يشهد من عام 2003 وجود معمل، والسياق المعتاد كان اللجوء إلى دول أخرى لغرض شراء لوحات السيارات وهذه العملية فيها مصاعب ومعقدة ما تسبب بشح في تلك اللوحات”.

وأشار، إلى أن “مديرية المرور تعمل بوجبتين الأولى صباحية والثانية مسائية في مقرات التسجيل منذ عامين، وهناك انسيابية عالية في تمشية المعاملات بعد إزالة العديد من الحلقات الروتينية”. وشدّد إسماعيل، على أن “كل خطوة نتخذها لتدعيم العمل الأمني والمروري ترافقها خطوات أخرى من أجل تقليل الزخم وضمان أكبر قدر من الانسيابية”.

وأوضح، أن “نحو 32 موقعاً سوف يشترك في استبدال اللوحات، من أجل تخفيف الزخم والعناء على المواطنين”.

ولفت إسماعيل، إلى أن “الرسوم التي سوف يتم أخذها عن استبدال اللوحات، هي رسوم سيادية البعض منها نص عليها القانون والآخر جاء في تعليمات أقرها مجلس الأمن الوطني، وهذه تعدّ من سبيل تعظيم موارد الدولة”.

واستطرد، أن “مبلغ الرسوم لتبديل اللوحة كاملاً هو 50 ألف دينار، لأننا قد ذهبنا إلى الاستثمار لكي نطوي صفحة التلكؤ في تقديم هذه اللوحات إلى المواطن”.

وتحدث إسماعيل، عن “قرب تقديم مطالعة بهدف رفع مقترح إلى مجلس الوزراء لتقليل جزء من هذا المبلغ، لكن الرسم الحالي الذي يمكن أن نصرح به هو 50 ألف دينار”.

وأفاد، بأن “العجلات الجديدة التي لم تحصل على لوحات لغاية الوقت الحالي وبعد أن يتم المضي في المشروع وتنفيذه، سوف تحصل على اللوحات الجديدة دون حاجة إلى اللوحات القديمة، وهي قليلة”.

ويواصل إسماعيل، أن “المشروع الجديد يشمل لوحات المشروع الوطني واللوحات القديمة الصادرة قبل عام 2003 وكذلك اللوحات في إقليم كردستان”.

وأردف، أن “العمل سيكون بنحو تدريجي من دون فرض عبء على المواطن، والعمل لن يقتصر على المواقع الرئيسة بل حتى القواطع تشترك في تثبيت اللوحات، وهناك ساحات سوف تشترك في أطراف العاصمة”.

ومضى إسماعيل، إلى أن “هناك حملة بعد صدور الأمر الديواني 151 لتخفيض الرسوم، من أجل محاسبة أصحاب عجلات “الستوتة” و “التكتك” الذين لم يحصلوا على لوحات مرورية”.

وذكرت مديرية المرور في بيان صدر مطلع الأسبوع الحلي، وتلقته (المدى)، أن “الموافقات الرسمية بما يخص تخفيض رسوم تسجيل الدراجات من مجلس الوزراء قد حصلت، حيث أصبح تسجيل دراجة، التكتك بـ (١٥٠) ألف دينار، والدراجات الأخرى بـ (١٠٠) ألف دينار”.

وأضاف البيان، أن “المديرية خصصت المواقع التالية لتسجيل الدراجات وبالأخص التكتك وهي (الحسينية، التاجيات، الرستمية)”.

وأشار، إلى أن “المديرية تدعو أصحاب الدراجات بمراجعة مواقع التسجيل فوراً”، مبيناً، أن “مفارز مديرية المرور ستقوم بتشديد إجراءات المحاسبة لأصحاب الدراجات الذين لا يراجعون لتسجيل دراجاتهم، وستكون المحاسبة شديدة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط