ردا علي القصف التركي لـ«دهوك» .. العراق تلوح بأستخدام الورقة الأقتصادية في وجه أنقرة

لوحت الخارجية العراقية بأحتمالية اللجوء إلى الورقة الاقتصادية في وجه أنقرة ردا على القصف التركي على دهوك.

وأكد العراق على أتخاذها أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي.

كما شدد بيان الخارجية العراقية علي أن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن اعتداء دهوك.

كان قد لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، اليوم الأربعاء 20 يوليو، كحصيلة أولية للقصف الذي تعرضت له مدينة دهوك، بإقليم كردستان شمال العراق.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “8 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 آخرون جراء القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك شمال البلاد اليوم”.

أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي، 8 قرارات عقب اجتماعه مساء اليوم الأربعاء 20 يوليو، رداً على القصف التركي علي دهوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، لافتا الى أن “المجلس أدان في مستهل الاجتماع بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار”.

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