غازبروم ترفع إمدادات الغاز لإيطاليا لـ36 مليون متر مكعب

روما/ وكالة نوفا

رفعت شركة “غازبروم” الروسية إمداداتها من الغاز الطبيعي لإيطاليا إلى 36 مليون متر مكعب من نحو 21 مليون متر مكعب مؤخرًا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكدت شركة “إيني” الإيطالية احتفاظها بالحق في تبليغها بأي تحديثات مستقبلية في حالة وجود تغييرات مهمة أخرى في كميات التسليم التي أبلغتها شركة غازبروم.

واستأنفت روسيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” مع ألمانيا، بعد أيام من توقفه بسبب أعمال الصيانة.

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