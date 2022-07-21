غداً.. اختبار صعب لليوث الرافدين أمام الأحمر البحريني

غادرَ وفد منتخبنا الشبابي للكرة الطائرة، أمس الأربعاء، العاصمة الإيرانية طهران، متجهاً صوب مدينة الدمام السعودية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق منافساتها غداً الجمعة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي: إن منتخبنا غادر أمس متجهاً إلى السعودية بعد انتهاء المعسكر الخارجي في إيران والذي خاض فيه الليوث 4 مباريات تجريبية وقف من خلالها المدرب الإيطالي فيشنزو ناتشي على مستويات اللاعبين لاسيما أن المنتخب سبق وأن تجمع مرتين، داخلياً في الديوانية وأربيل.

وأضاف أن اللاعبين والملاكين التدريبي والإداري على أهبة الاستعداد للدخول في أجواء المنافسات والجميع يحرص على العودة بأحد الأوسمة الملونة رغم المعوقات التي رافقت رحلة الليوث.

وبين العبادي أن منتخبنا سيقص شريط افتتاح مبارياته بمواجهة المنتخب البحريني غداً ونطمح أن تكون مباراة الافتتاح بوابة الانتقال إلى الأدوار المقبلة من البطولة.

يذكر أن منتخبنا الشبابي اوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من منتخبات البحرين والأردن والإمارات ولبنان.

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