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منظمة تطالب مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة اتفاقية إعلان المبادئ مع اثيوبيا والانسحاب من الاتفاقية

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنميةمجلس الشيوخ ومجلس النواب بمصر بعقد جلسة طارئة لمناقشة اعلان المبادىء الذي لم تتم مناقشته منذ مارس 2015 حتى اليوم ثم إعلان الخروج من هذا الإعلان والانسحاب من اتفاقية اعلان المبادىء الموقعة بين مصر والسودان واثيوبيا بشان سد النهضة الاثيوبى

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان الخروقات الاثيوبية لاتفاقية اعلان المبادىءالتى تم توقيعها مع مصر والسودان والتهديدات الناجمة عن ملء السد للامن المائى لمصر والسودان يحتاج الى الانسحاب التام من اتفاقية اعلان المبادىء الموقعة مع اثيوبيا

وطالب مجلس النواب المصرى بعقد جلسة طائة حول اتفاقية اعلان المبادىء والملء الثالث لسد النهضة الاثيوبى دون التنسيق مع السودان ومصر وكذلك بناء سد السرج الاثيوبى الذى يهدد امن مصر المائى

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