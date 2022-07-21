نائب: أزمة المياه تطال مختلف انحاء البلاد بشكل غير مسبوق

أكد عضو مجلس النواب محمد عنوز ، الأربعاء، أن أزمة تهدد مختلف انحاء البلاد والتي تعتبر عوامل أساسية مؤدية للتغير المناخي وهجرة السكان .

وقال عنوز في تصريح ، إن “أزمة المياه بدات تلقي بظلالها على جميع مدن العراق مع اهمال حكومي ملحوظ ضمن مظاهر أزمة عالمية ناجمة عن الجفاف والتصحر”.

وأضاف أن “الازمة المائية باتت تشكل تهدديا لاستقرار العراق في ظل انعدام الزراعة واتساع رقعة التصحر”، مبينا أن “شح المياه والزراعة والهجرة السكانية وصلت الى مستويات غير مسبوقة وتتطلب استجابة حكومة عاجلة حيث باتت تتفاقم المشاكل الاجتماعية”.

وأشار عنوز الى ان “جميع محافظات البلاد تعاني من شح المياه لذلك يتوجب ضمان المياه واحلال التمنية المتسدامة في العراق”.

وطالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية، امس الثلاثاء، بتأسيس مجلس أعلى للتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية ، فيما شهدت محافظة الديوانية وقفة احتجاجية لسكنة القرى والأرياف على خلفية شح المياه الكبير فيها. انتهى/25ح

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