نيجيرفان بارزاني يودع جثامين شهداء هجوم زاخو

شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في مراسم توديع جثامين شهداء قصف يوم أمس في زاخو، التي جرت في مطار أربيل الدولي، حيث تم نقلها بطائرة عسكرية إلى بغداد.

وخلال المراسم التي حضرها وزير خارجية العراق، وممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان، ورئيس أركان البيشمركة، ونائب رئيس برلمان كوردستان، وعدد من الوزراء ومحافظ أربيل ومسؤولون حكوميون وقادة عسكريون، تم وضع أكاليل الزهور على جثامين الشهداء.

وأثناء المراسم أيضاً، التقى نيجيرفان بارزاني ذوي الشهداء والجرحى، وإلى جانب تقديم تعازيه والتعبير عن تعاطفه معهم، عبر عن إستعداده لتقديم كل المساعدات وتأمين كافة الاحتياجات والعلاج للجرحى والمصابين داخل وخارج البلد.

القصف الذي وقع بعد ظهر يوم أمس الأربعاء في منطقة حدودية تابعة لزاخو، مستهدفاً موقعاً سياحياً، أسفر عن سقوط تسعة شهداء من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم نساء وأطفال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط