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إعتماد ’الوثيقة الزرقاء’ لمواجهة ’السموم البيضاء’ في محافظة عراقية

إعتماد ’الوثيقة الزرقاء’ لمواجهة ’السموم البيضاء’ في محافظة عراقية

أعلنت شيوخ عشائر في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، البراءة من كل فرد يثبت تورطه بتجارة المخدرات، وذلك في خطوة لمواجهة آفة السموم البيضاء في المحافظة.

مدير شؤون العشائر في ديالى علي محمود الربيعي اكد ، أن “عشائر ديالى كانت سباقة في ملف مواجهة خطر المخدرات ووضع سلسلة نقاط جوهرية في انهاء خطرها ابرزها اعلان البراءة وعدم دعم المتورطين بل منع اي وساطة لهم”.

وأضاف الربيعي، أن “المخدرات لا تقل خطورة عن الارهاب وهي تستهدف الشباب العراقي سواء في ديالى او بقية المحافظات”، مؤكدا بأن “التعهدات هي خطوة بالاتجاه الصحيح”.

أدناه نص الوثيقة:
إعتماد ’الوثيقة الزرقاء’ لمواجهة ’السموم البيضاء’ في محافظة عراقية
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