الأمين العام لمجلس الوزراء يحضر افتتاح معهد المدققين الداخليين المعتمد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد نعيم الغزي، أن الحكومة العراقية، تعمل على تعديل سلم الرواتب للموظفين، خلال البرنامج الحكومي المُعد، من أجل خلق فرصة حقيقية للتقارب بالرواتب بين جميع الموظفين.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح معهد المدققين الداخليين المعتمد، أن تأسيس المعهد، خطوة إيجابية نحو المسار الصحيح، وأنه سيكون رافداً مهماً لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية كافة، حيث سيسهم في تهيئة الرجالات الحقيقية العلمية وتحقيق الاصلاح الاداري ، مشيداً بإدارة نقابة المدققين والمحاسبين العراقيين، لما بذلته من جهود استثنائية في تدريب وتطوير الكفاءات التي أسهمت إلى حد كبير، بالحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.

ولفت إلى أن محافظات العراق تشهد حركة في عملية الإعمار والبناء، إذ تمكنت الحكومة من تحريك (4000) مشروع، من أصل أكثر من (6000) مشروع كان متوقفاً ومتلكئاً منذ سنوات، والمباشرة بتنفيذ الاتفاق الإطاري (العراقي- الصيني) بإنشاء (1000) مدرسة نموذجية، وأيضاً تم إدراج مشروعات (الطاقة والسكك الحديد وإنشاء 15 مستشفى في المحافظات).

وعبر د. الغزي، عن استنكار الحكومة العراقية للجريمة التي أقدمت عليها تركيا باستهداف المدنيين العزل في أحد مصايف محافظة دهوك، التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، مقدماً التعازي والمواساة لذوي الشهداء، وداعياً بالشفاء التام للمصابين.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

22 تموز 2022

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