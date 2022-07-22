التيار الصدري يهاجم المالكي بشأن التسريبات: يستخف بالمرجعية

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الجمعة، إن التسريبات المنسوبة للمالكي تبين استخفافه بالمرجعية الدينية ويراد منها زرع الفتنة بين أبناء المذهب الواحد.

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