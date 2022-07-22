العراق.. الأمن الوطني يلقي القبض على تاجري مخدرات في البصرة وميسان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (6) كغم من مادة الكرستال

وذكر الجهاز في بيان أن “مفارز الجهاز في محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (2) كغم من مادة الكرستال”

وأضاف أن “المفارز تمكنت أيضاً وبالتنسيق مع مفارز أمن ميسان وبعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن الإطاحة بتاجر مخدرات وبحوزته (4) كغم من مادة الكرستال”

وأوضح البيان، أنه “تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلاً عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات

يعتبر مخدر “الكريستال” الأخطر والأكثر انتشارًا في العراق، وإن البؤر الرئيسة لانتشاره هي المحافظات الحدودية الجنوبية، مثل البصرة وميسان. بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وتأتي أغلب المخدرات إلى العراق من إيران أو سوريا، وتوزع وتباع في مناطق عدة من البلاد

وأقر السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، بأن المخدرات تدخل إلى العراق عن طريق بلاده، من خلال شبكة تجار خارجين عن القانون

يذكر أن أكثر من 70% من الجرائم المرتكبة داخل المجتمع، وخاصة العنف الأسري، يتورط فيها مدمنون على المخدرات. بحسب وزارة الداخلية العراقية

ومنذ بداية العام الجاري، تمت محاكمة أربعة آلاف متهم بتجارة المخدرات، وتوزعت الأحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن مع دفع غرامة

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