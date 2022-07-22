“انهيار تاريخي لليورو ومخاوف اقتصادية تهدد أوروبا.. ألم يحن الوقت لوقف الحرب؟”

قيمة اليورو أقل من الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا أماني مبارك لأول مرة منذ 20 عامًا، انخفض اليورو إلى ما دون الدولار الأمريكي من حيث القيمة، على خلفية حرب أوكرانيا والمخاطر المتزايدة التي تواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي.. وتتخطى آثار هذا الانخفاض حدود القارة العجوز، وسط ترقب عالمي لما يمكن أن يؤول إليه الواقع الاقتصادي والسياسي والمالي الأوروبي، وتأثيرات ذلك على مستقبل أوروبا وشركائها. وما هي تداعيات ذلك؟ وهل يمكن أن يتعافى اليورو ويستعيد قيمته؟ انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له عند 0.9998 دولار مقابل الدولار يوم الأربعاء ، وفقًا لرويترز وبلومبرج. انخفضت العملة الأوروبية بنسبة 19٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي ، وانخفضت بشكل حاد من ذروتها في عام 2008 ، عندما كانت قيمتها 1.60 دولار. وقال هايلي بيرج ، كبير الاقتصاديين لوكالة أسوشيتيد برس: "ما نراه اليوم هو أن الدولار يمكنه شراء يورو أكثر مما كان قادرًا على شراء اليورو بشكل أساسي منذ إطلاق اليورو". موضحًا، تم إطلاق اليورو في 1 يناير 1999 ، عندما كانت تساوي 1.19 دولارًا أمريكيًا ، لكنه بدأ بعد ذلك في الانزلاق الطويل ، حيث انخفض عبر علامة 1 دولار في فبراير 2000 ووصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 82.30 سنتًا في أكتوبر 2000. ارتفعت العملة الأوروبية فوق التكافؤ في 2002 حيث أثر العجز التجاري الكبير والفضائح المحاسبية في وول ستريت على الدولار. مخاوف الركود تلقي بثقلها على منطقة اليورو دفعت مخاوف الركود اليورو إلى الانخفاض حيث تواجه القارة العجوز ارتفاعًا في تكاليف الطاقة وسط مواجهة مع روسيا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي. كما تهدد الاضطرابات في سلاسل التوريد من الحرب الروسية في أوكرانيا حدوث ركود في القارة. فيما قال روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي على تويتر "منطقة اليورو تدخل في ركود. هبوط اليورو نتيجة طبيعية ويجب الترحيب به". مشيرًا إلى أنه وسط اضطراب السوق ، اكتسب الدولار الأمريكي مكاسب في العديد من العملات الأجنبية هذا العام ، مع تراكم المستثمرين على العملة الأمريكية - العملة الاحتياطية العالمية - كاستثمار "ملاذ آمن". يقوم الاحتياطي الفيدرالي أيضًا برفع أسعار الفائدة بقوة ، مما يجعل الدولار يبدو أكثر جاذبية نسبيًا. وأضاف، يعد هذا الوقت بشرى سارة للمستوردين الأمريكيين ، الذين سيجدون أن البضائع المشتراة من أوروبا أرخص نسبيًا ، وكذلك للسياح الأمريكيين الذين يسافرون إلى أوروبا. في حين أن الوصول إلى هناك قد يكون تحديًا ، فإن أي شيء يتم شراؤه في البلدان التي تستخدم اليورو - من الإقامات في الفنادق إلى الوجبات والملابس - سيكون أرخص بنسبة 15٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. من ناحية أخرى ، سيؤثر الدولار القوي على المصدرين الأمريكيين ، لأنه يجعل شراء السلع الأمريكية من الخارج أغلى نسبيًا ، مما يؤدي إلى زيادة العجز التجاري وإعطاء السلع الأجنبية الصنع ميزة في الولايات المتحدة. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لتعزيز قيمة الدولار تسببت العوامل الجيوسياسية في أوروبا ، وعلى الأخص الحرب الروسية الأوكرانية ، في فقدان اليورو لقيمته ببطء ولكن بثبات خلال الأشهر القليلة الماضية. في يوم الثلاثاء ، 12 يوليو ، ضربت العملة الأوروبية التكافؤ مع الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا ، حيث فشل البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة لمواكبة التضخم. حيث تميل العملات إلى الارتفاع أو الحفاظ على قيمتها مع قيام البنوك المركزية ذات الصلة بزيادة أسعار الفائدة ، حيث يتوقع المستثمرون الدوليون عوائد أكبر لحيازة الأصول بتلك العملة. على عكس الاتحاد الأوروبي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل مطرد ، مما أدى إلى تعزيز قيمة الدولار في السوق العالمية ، خاصة وأن المستثمرين ينظرون إلى الأصول الدولارية على أنها ملاذ آمن وسط الاضطرابات العالمية. وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي أنه لا "يستهدف سعر صرف معين. ومع ذلك فنحن دائمًا منتبهون لتأثير سعر الصرف على التضخم ، بما يتماشى مع تفويضنا لاستقرار الأسعار." وفي منتصف يونيو المنصرم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس ، مسجلاً أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 28 عامًا. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في بيان لها إنها قررت رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 1.5٪ -1.75٪. وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1994. وشددت على أنها ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪. وارتفع التضخم السنوي للمستهلك الأمريكي إلى 8.6٪ في مايو ، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يتفهم المصاعب التي يسببها التضخم . مضيفًا: "نحن ملتزمون بشدة بخفض التضخم والتحرك بسرعة للقيام بذلك." واستطرد، "سوق العمل ضيقة للغاية والتضخم مرتفع للغاية"، موضحًا إن وتيرة رفع أسعار الفائدة ستعتمد على بيانات الاقتصاد الكلي الواردة والتوقعات المستمرة للاقتصاد. تضخم قياسي في أوروبا.. ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف متزايدة تشير التقارير إلى تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 في المائة في بداية الحرب في فبراير الماضي، وأرجعت الأسباب إلى تبعات الحرب ، بالإضافة إلى تصاعد غير مسبوق في أسعار الطاقة في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. أظهرت البيانات الأولية ارتفاعًا أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة ، ناهيك عن توقعات الإجماع بزيادة 5.4 في المائة. كانت ضغوط الأسعار القوية مدفوعة في المقام الأول بأسعار الطاقة ، التي ارتفعت بنسبة 32 في المائة ، والمواد الغذائية غير المصنعة ، بزيادة 6.1 في المائة. حتى مع استبعاد هذه المكونات المتقلبة، ارتفع اتجاه التضخم بشكل كبير أيضًا ، بنسبة 2.9٪ مقارنة بـ 2.4٪ في يناير - مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر ديمومة. كتب الخبير الاقتصادي في كوميرزبانك كريستوف ويل: "من المرجح أن تستمر أسعار الطاقة ، وخاصة للكهرباء والغاز ، في الارتفاع بشكل حاد في الأشهر المقبلة". "هذا يعني أن صدمة التضخم التالية تلوح في الأفق. بطء إجراءات البنك المركز الأوروبي مضيفًا، بأنه من المتوقع أن تجبر بيانات التضخم إلى جانب أسعار النفط التي تزيد بأكثر من 60 في المائة عما كان مفترضًا في جولة توقعات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة - على إجبار البنك المركزي الأوروبي على رفع توقعات التضخم بشكل كبير لعام 2022. مستطردًا، مع ذلك ، فإن الآثار المترتبة على تطورات التضخم على المدى المتوسط ​​مختلطة. ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة باستمرار إلى زيادة ترسخ التضخم على المدى المتوسط ​​، ولكنها قد تؤثر أيضًا على إنفاق المستهلكين والحفاظ على ضغوط الأسعار صامتة. في مواجهة ضغوط الأسعار المتزايدة خلال الأشهر الأخيرة ، كان من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن خروج أسرع من مشتريات الأصول مما يمهد الطريق لرفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. قال مسؤولان بالبنك المركزي لـ POLITICO إن الخروج السريع من شراء الأصول قد لا يزال قيد المناقشة ، لكن أي حركة من هذا القبيل ستحيط بها إشارة واضحة إلى أن هذا لا يعني أن خفض سعر الفائدة مطروح على الفور. قال الاقتصادي بيرت كولين: "الحرب تعني إعادة التفكير في السياسة النقدية". "حتى أيام مضت، كان القلق الرئيسي يدور حول تأثيرات الجولة الثانية من التضخم المرتفع واحتمال حدوث دوامة لأسعار الأجور ، لكن التفكير قد تحول بسرعة، حيث يبدو أن الخطر الرئيسي الآن هو ما إذا كانت التأثيرات على التضخم لن تكون مصحوبة بركود تضخمي خطير على المدى القصير مع تقلص القوة الشرائية للمستهلكين" ، مشددًا أنه من المتوقع حدوث المزيد من الآثار السلبية الإضافية على الاقتصاد الواقع تحت الضغط بالفعل." تأثير الحرب على اقتصاد أوروبا.. مزيد من الأوروبيين تحت خط الفقر يمتد أثر الحرب على كل البلدان الأوروبية وخاصة المجاورة من أوكرانيا، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات التجارية إلى زعزعة استقرار شركات الاتحاد الأوروبي التي أضعفها الوباء بالفعل. في الوقت نفسه ، أظهرت النماذج الاقتصادية لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) أن ارتفاع التضخم قد يدفع المزيد من الأوروبيين إلى تحت خط الفقر. وتشير تقارير بنك الاستثمار الأوروبي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 3٪ في عام 2022 ، انخفاضًا من 4٪ المقدرة من قبل المفوضية الأوروبية قبل الحرب. بالإضافة إلى أنه قد يحدث ركود ، والمزيد من الاضطرابات التجارية أو زيادة العقوبات الاقتصادية من شأنه أن يزيد من المخاطر على الاقتصاد الأوروبي. وقال ريكاردو مورينيو فيليكس ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "إن عدم اليقين المتزايد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والطاقة تؤثر على الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة". سيكون الحفاظ على تنسيق جيد للسياسة العامة أمرًا حاسمًا لإدارة التأثير الاقتصادي للحرب وسيرسل إشارة واضحة إلى الأسواق. يقول كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي ، ديبورا ريفولتيلا، كما يشكل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة خطرًا جديدًا على شركات الاتحاد الأوروبي التي أضعفها الوباء بالفعل. وفي عام واحد ارتفعت نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد من 10٪ إلى 17٪. واستجابة لذلك ، نحن بحاجة إلى تنفيذ سياسات واضحة لحماية الشركات والتأكد من استخدام الاستثمار العام بالكامل لتحفيز الاستثمار الخاص". وتابع، يمكن للتضخم الناجم عن الحرب أن يقلل الاستهلاك الخاص الحقيقي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1٪ . على الرغم من أن التأثير سيختلف بين البلدان. سيظهر التأثير أكثر في البلدان التي يكون فيها الاستهلاك أكثر حساسية لأسعار الطاقة والغذاء وحيث تكون نسبة كبيرة نسبيًا من السكان معرضة لخطر الفقر. حيث تميل البلدان في وسط وجنوب شرق أوروبا إلى أن تكون أكثر تضررًا. وأوضح أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة ستؤثر على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب ، ولكن بدرجات متفاوتة عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الأسر ذات الدخل المنخفض في البلدان الأكثر ثراءً في شمال وغرب أوروبا أكثر قدرة على استيعاب ارتفاع الأسعار من الأسر في وسط وجنوب شرق أوروبا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معدلات الادخار والدخل تميل إلى الارتفاع بشكل عام. ضرورة إنهاء الحرب حذر العديد من الخبراء من الركود الذي قد تسببه الحرب ضد أوكرانيا. صرح صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن "الحرب تعيق الانتعاش الاقتصادي". وتساءل الخبير الاقتصادي الأمريكي كينيث روجوف: "هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو عاصفة كاملة ، حيث تدخل كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة فترات ركود في نفس الوقت في وقت لاحق من هذا العام؟" يمكن لمثل هذه الديناميكية السلبية أن تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة. مضيفًا، أن الارتفاع في التضخم يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتشديد الأوضاع النقدية. مما يؤثر على العديد من البلدان حول العالم، وخاصة البلدان النامية ، بما قد يؤدي هذا إلى أزمة مالية جديدة. وصرحت جين فريزر ، الرئيس التنفيذي لشركة Citi، بأن أوروبا بانتظار عواصف اقتصادية بسبب الحرب، بدءًا من قضايا سلاسل التوريد وأزمة الطاقة والركود والتضخم. وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي ، إن الحرب في أوكرانيا دائمًا ما تجلب "أخبارًا اقتصادية سيئة ، ونموًا أقل ، ومزيدًا من التضخم". وأوضح خبراء في الاقتصاد أن الاعتماد المستمر على واردات الطاقة من روسيا ، يتعارض مع استراتيجية عزل المعتدي عن التمويل والمدفوعات الدولية، حيث أن روسيا هي المورد الرئيسي للنفط في الاتحاد الأوروبي (27٪ من الواردات ، بيانات 2019) والفحم (47٪) والغاز (41٪). وفي مقال نشر بجريدة الإيكونوميست، قال أن أوكرانيا تبدو متفائلة بشكل مفهوم. لقد حرمت روسيا من تحقيق غزو سهل، وتظهَر أسلحة غربية جديدة على الخطوط الأمامية. لكن ميخايلو بودولياك، كبير مفاوضي زيلينسكي، يتحدث من مقر رئاسي محاط بأكياس الرمال، ويقول إنه يشعر بقلق متزايد من “الإرهاق” الذي بدأ يظهر في بعض البلدان الأوروبية. ويضيف، سوف يعتمد توقيت انتهاء الحرب إلى حد كبير على روسيا. إنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ويبدو أنها مصممة على احتلال كل منطقة دونباس في الشرق، وهي تتحدث عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في الغرب. ويقول فولوديمير فيسينكو، المحلل السياسي في كييف: “المفارقة في الموقف هي أن كلا الجانبين ما يزالان يعتقدان أنهما قادران على الفوز. فقط إذا وصلنا بالفعل إلى طريق مسدود، واعترفت موسكو وكييف به على أنه كذلك، يمكن عندئذٍ أن يكون أي حديث عن التسوية ممكنًا. وحتى مع ذلك، من المحتمل أن تكون مثل هذه التسوية مؤقتة فقط”.

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