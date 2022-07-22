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بك المستعان يا صاحب الزمان.. 

طويريج الحبيبه هي إحدى الأقضيه التابعة إلى محافضة كربلاء المقدسه
حيث قامت مجموعه من أبناء هذه المنطقه ولأول مره في التاريخ بدعوة عامه إلى جميع العوائل الساكنه في هذا القضاء والتحشد الكبير قرب كورنيش الشط أو ما يسمى بالجسر القديم للحضور والمشاركه ألى محفل الأمام المهدي ((عج)) لألقاء أنشودة ((يا مهدي))وذلك في يوم الجمعه المصادف7/22/ 2022 في تمام الساعه الخامسه عصرا.. ويفضل أن يكون زي البنين قميص بالون لأبيض. وزي البنات بالون الأبيض او ما يسمى ((چادر الصلاة)) ويفضل أيضا أصطحاب علم عراقي أو علم الحشد الشعبي أو باقة ورد أذا توفر ذلك.. حضوركم سوف يكون شرف لنا ولصاحب العصر والزمان الأمام المهدي (عج).
اللجنه التنسيقيه//
سيد محمد الياسري..
سيد يعقوب الياسري..
عباس الأسدي..
حامد الصگر..
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