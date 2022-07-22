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حقيقة تعرض دهوك لقصف تركي جديد بـ21 قذيفة

حقيقة تعرض دهوك لقصف تركي جديد بـ21 قذيفة - عاجل

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، حقيقة تعرض قرية “برخ” في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي جديد بـ21 قذيفة.

وقال المصدر ، إنه “لا صحة لتعرض القرية إلى قصف بـ21 قذيفة، وما حدث هو سقوط قذيفة واحدة فقط على الجبل ضمن القرية المذكورة في دهوك دون تسجيل إصابات”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام بتعرض قرية “برخ” في دهوك إلى قصف تركي جديد بـ21 قذيفة.

ويوم الأربعاء، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

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