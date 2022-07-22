رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني على ميقاتي يثير ضجة

أثار رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني، وائل عراقجي، على تهنئة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، للفريق بالانتقال إلى النصف النهائيات في بطولة آسيا لكرة السلة، ضجة على مواقع التواصل.

وكتب عراقجي ردا على تهنئة ميقاتي: “لا نريد تهنئته، ونحن نحاول أن نمسح الوسخ الذي وضعنا فيه مع زملائه السياسيّين. لذا، من الأفضل أن يبقي فمه مقفلا”.

وكان ميقاتي هنأ المنتخب اللبناني لكرة السلة على فوزه على المنتخب الصيني وانتقاله إلى النصف نهائيات، وقال: “اليوم تأكيد جديد أن رأسنا مرفوع وسيبقى مرفوعا، وأن الروح الرياضية هي سمتنا والنجاح حليفنا. وكلنا أمل بأن هذا النجاح سيتكلل بالفوز باللقب الآسيوي، وقد بتنا على خطوات قليلة منه، خاصة وأنه قبل أيام فاز الفريق اللبناني على فريق نيوزيلندا الذي يعتبر أيضا من أبرز المنتخبات”.

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