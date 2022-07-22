عقوبات ضد سوريين لتجنيدهم مرتزقة للقتال مع روسيا في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على عشرة سوريين وشركتين أمنيتين خاصتين لضلوعهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين وإرسالهم للقتال لحساب روسيا في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات تجميد أموال الأفراد العشرة والشركتين ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوضحت الصحيفة الرسمية موردة أسماء الأشخاص والكيانين.

وبين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة أجنحة الشام للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفرضت عقوبات على ضابط في الجيش السوري هو العميد صالح العبدالله لتجنيده عسكريين من اللواء 16 في الجيش السوري للقتال في أوكرانيا.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء قائد جيش التحرير الفلسطيني محمد السلطي وهو مواطن سوري، لاتهامه بـ”تجنيد مرتزقة فلسطينيين” لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكرييَّين وزعيم فصيل سياسي سوري.

وتشمل العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما “شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية” و”شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية”، وهما على ارتباط بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وقادتهما الأربعة.