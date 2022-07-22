مسؤول عراقي: قوات تركية أسقطت مسيرتين فوق قاعدة عسكرية بدهوك

أكد مسؤول حكومي عراقي أن القوات التركية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عسكرية تركية بناحية بامرني، في محافظة دهوك.

وأشار ميران إسماعيل، مدير إعلام ناحية بامرني، إلى أن الطائرتين كانت مهمتهما الاستكشاف والرصد، وتم إسقاطهما من قبل القوات التركية الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما نقل مراسل الحرة.

ولم يصدر عن الجانب التركي تعليق رسمي، ولم تتبنى أي جهة إطلاق المسيرتين.

وسبق أن استهدفت مجموعة مسلحة قاعدة تركية في نينوى بمسيرات مفخخة.

وتأتي الواقعة بعد يوم من مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، في قصف استهدف دهوك.

وتتهم بغداد أنقرة بأنها وراء القصف، في حين تنكر تركيا الاتهامات، وتؤكد أنه من صنيعة حزب العمال الكردستاني.