وزارة الهجرة تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة حوكمة الهجرة في العراق

بتوجيه من وزير الداخلية، وزير الهجرة والمهجرين وكالة ، السيد عثمان الغانمي .

وزارة الهجرة تعقد اجتماعا موسعا في ديوان الوزارة بالعاصمة بغداد برئاسة وكيل الوزارة السيد كريم النوري ، لمناقشة حوكمة الهجرة في العراق مابعد مذكرة المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة وإيجاد حلول ناجعة للمشكلات التي تواجه عودة العراقيين في الخارج ، وضم سفراء دول ( فنلندا – استراليا – كندا – الدانمارك وممثل عن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ) الى جانب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) السيد جورجي جورجي وممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) . فضلاً عن ممثلين وزارات ( الداخلية -التخطيط – العدل – العمل والخارجية ) وأعضاء الفريق التقني الخاص بحوكمة الهجرة .

وقال السيد الوكيل في كلمة اناب بها عن وزير الهجرة والمهجرين ، ان ” العودة الامنة والمنظمة والكريمة واعادة الادماج المستدام هي من الاولويات الرئيسة للوزارة منذ توقيع العراق على الميثاق العالمي للهجرة عام ٢٠١٨ ” ، مشيرا الى ان العراق اظهر ريادةً والتزاما في تنفيذ الميثاق على مدى السنوات الاربع الماضية .

هذا وعبر السيد النوري عن شكره للجهات المانحة والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة للهجرة كشركاء أساسيين للحكومة العراقية على جميع الأعمال التي تتعلق بحوكمة وادارة الهجرة في العراق ، مطالبا في الوقت نفسه جميع الشركاء بالاستمرار في تقديم الدعم عن طريق فريق العمل التقني المعني بالهجرة .

الى ذلك أبدى المجتمعون تعاونهم ودعمهم لوزارة الهجرة والمهجرين باعتبارها الجهة التي عملت على شريحة مهمة من المجتمع العراقي (النازحين والمهجرين والمهاجرين) ، مشيدين بالنجاح الكبير الذي حققته الوزارة وبوقت قياسي في اعادة الكثير منهم وقطع شوط كبير في استقطاب المهاجرين سيما الكفاءات العلمية منهم .

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