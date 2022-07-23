أوكرانيا: بوتين “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا بهجومه على أوديسا

كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – نيويورك- الزمان

اتهمت أوكرانيا الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، مؤكدة أن موسكو “ستتحمّل مسؤولية” فشل الاتفاق على تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه في اليوم السابق في اسطنبول.

واعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه “يدين بلا لبس” الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اوليغ نيكولينكو إنّ الرئيس الروسي “بصق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب (طيب) إردوغان، اللذين قاما بجهود للتوصل إلى اتفاق”، عبر إطلاق صواريخ على ميناء أوديسا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت السبت أنّ صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر”. وأضاف “أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”.

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