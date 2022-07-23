إسرائيل تضرب «مسيّرات إيران» في سوريا

شنّت إسرائيل ليلة الخميس – الجمعة سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية، بينها مصنع إيراني للطائرات المسيّرة، في ضواحي دمشق. وشكّلت الغارات، كما يبدو، تمسكاً إسرائيلياً بسياسة ضرب إيران في سوريا وعرقلة خططها لإقامة قواعد تحوي أسلحة نوعية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي قرب دمشق، أمس (الجمعة)، أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، فيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الهجوم الإسرائيلي الثامن عشر على الأراضي السورية هذا العام استهدف مطار «المزة» العسكري ومستودع أسلحة إيرانية. وأشار «المرصد» إلى أن الهجوم أوقع 6 قتلى، بينهم ثلاثة لم يكن واضحاً هل ينتمون إلى «حزب الله» اللبناني أم إلى «الحرس الثوري» الإيراني، وقد قُتلوا في مصنع للطائرات المسيّرة كان سابقاً مقراً دينياً في محيط السيدة زينب جنوب دمشق. كما أفاد «المرصد» بأن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت أيضاً «مكاتب للمخابرات الجوية ومكتباً لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري».

في غضون ذلك، قصفت مسيّرة تركية، أمس، لمرتين متتاليتين، نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في قرية زور مغار غرب عين العرب (كوباني) بريف حلب. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من ضربتين نفّذتهما مسيّرات تركية على مواقع لقوات النظام في تل رفعت بريف حلب الشمالي.

أما في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا، فقد أفاد ناشطون بمقتل 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة، في قصف طائرات حربية روسية لقرية شرق مدينة جسر الشغور. وردت فصائل المعارضة بقصف طال مواقع للنظام السوري في المنطقة.

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