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((إصدارات جديدة ))

،الأول بعنوان “ينابيع المعرفة “والثاني بعنوان “من سفر الخالدين ” .

تناول الكتاب الأول الصادر عن مؤسسة ثائر العصامي للنشر والتوزيع ويقع في 466 صفحة من القطع الكبير ، سيرة أربعة من الاعلام ، أولهم اللغوي المعروف انستاس الكرملي ،وكان عضوا في المَجمعِ العلمي العراقي ، ومَجمعِ اللغةِ العربيةِ ،ولجنة التأليفِ والترجمةِ بوزارةِ المعارفِ ،واهم مؤلفاته “مُعجم المساعد، و”أغلاط اللغويين الأقدمين” اضافة الى ” نُشوء اللغة العربية ونموها ” .
أما الشخصية الثانية التي تناولها الكتاب فكانت شخصية ” الدكتور احمد سوسة” وهو مهندس عراقي ،ولد في محافظة بابل وأتم دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت ،ومن ثم حصل على الدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، ويعد من أوائل المؤسسين للمجمع العلمي العراقي ، وعضو مؤسس لنقابة المهندسين العراقيين ، وقد اهتم سوسة بالحضارة العراقية القديمة وألف عن نظم القنوات المائيه والسدود في بلاد الرافدين .
أما الشخصية الثالثة التي تناولها الكتاب فهي شخصية المؤرخ العراقي المعروف عبد الرزاق الحسني ، صاحب المؤلفات الشهيرة ومن أبرزها “تاريخ الوزارات العراقية ” بعشرة أجزاء، وكتاب ” تاريخ العراق السياسي ” بثلاثة أجزاء ، وكتاب ” العراق بين دوري الاحتلال والانتداب” و ” تاريخ الصحافة العراقية” .
وكانت الشخصية الرابعة من نصيب علامة العراق ومؤرخه الأستاذ مصطفى جواد ،وهو صاحب البرنامج التلفزيوني والكتاب الأشهر”قل ولا تقل “وكتاب” المباحث اللغوية في العراق ” و ” دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم” و ” الاساس في الادب ” فضلا عن “دليل خارطة بغداد المفصل” بالاشتراك مع الدكتور أحمد سوسة .
أما الكتاب الثاني ” من سفر الخالدين ” فتناول المؤلف من خلاله سيرة حياة عالم الاجتماع الكبير علي الوردي ، صاحب المؤلفات الشهيرة “مهزلة العقل البشري ” ، “وعاظ السلاطين “خوارق اللاشعور “،” لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ” .
يشار إلى ان الكتاب الأول قد شارك بمعرض القاهرة وأبو ظبي للكتاب، أما الكتاب الثاني والذي قدم له بطبعته الاولى الدكتور خالد القيسي ، ففي طريقه للمشاركة في عدة معارض دولية ومحلية للكتاب .


احمد الحاج

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