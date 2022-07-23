الخارجية العراقية: وجهنا شكوى وطالبنا بجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الاعتداء التركي على زاخو

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء الذي طال إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قال إن «وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن وطلبت عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.

وندد جزء كبير من الطبقة السياسية العراقية بما حصل، كما أثار الأمر الغضب الشعبي في العراق حيث تظاهر المئات في مختلف مناطق البلاد، في احتجاجات تخلل بعضها حرق للعلم التركي.

واستدعت بغداد السفير التركي للاحتجاج على القصف، وطالبت كذلك بانسحاب الجيش التركي من أراضيها. كما أعلنت السلطات العراقية استدعاء القائم بأعمالها من أنقرة «وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا»، بحسب بيان رسمي.

وغالبية الضحايا هم من السياح العراقيين القادمين من وسط وجنوب البلاد، الذين يفرّون من الحرّ في مناطقهم، إلى المناخ المعتدل في المناطق الجبلية في كوردستان.

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