الفتح: الحشد بمفرده قادر على اخراج القوات التركية من العراق

أكد القيادي في تحالف الفتح موحود الحياني، اليوم الجمعة، أن تركيا بدأت بالدخول الى شمال العراق استعداداً لتنفيذ مشروعها بعد انتهاء اتفاقية لوزان في 2023.

وقال الحياني في تصريح ، إن “القصف التركي الأخير في دهوك هو بداية للدخول التركي الى شمال العراق الذي يخطط له بعد انتهاء اتفاقية لوزان في العام 2023”.

واستغرب الحياني “من عدم عقد جلسة طارئة للبرلمان بعد سقوط عدد من الضحايا نتيجة القصف التركي الأخير في احد المصايف بمحافظة دهوك”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي وحده قادر على تطهير الأراضي العراقية من القوات التركية ولكن الأمر يتطلب موافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة اقليم كردستان”.

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