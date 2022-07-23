Posted on by

الفتح: الحشد بمفرده قادر على اخراج القوات التركية من العراق

أكد القيادي في تحالف الفتح موحود الحياني، اليوم الجمعة، أن تركيا بدأت بالدخول الى شمال العراق استعداداً لتنفيذ مشروعها بعد انتهاء اتفاقية لوزان في 2023.

وقال الحياني في تصريح ، إن “القصف التركي الأخير في دهوك هو بداية للدخول التركي الى شمال العراق الذي يخطط له بعد انتهاء اتفاقية لوزان في العام 2023”.

واستغرب الحياني “من عدم عقد جلسة طارئة للبرلمان بعد سقوط عدد من الضحايا نتيجة القصف التركي الأخير في احد المصايف بمحافظة دهوك”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي وحده قادر على تطهير الأراضي العراقية من القوات التركية ولكن الأمر يتطلب موافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة اقليم كردستان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close