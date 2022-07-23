الفتح: لا قيمة لمطالبات حل الحشد الشعبي

أعتبر القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي ،السبت،أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للحكومة العراقية ولا قيمة لمن يطالب بحل الحشد الشعبي.

وقال الهلالي في حديث إن” استعراض الحشد المهيب الذي جرى اليوم يعد رسالة امن طمأنينة إلى الشعب العراقي، وخاصة بعد أن اخذ على عاتقه العمل في الأمور الخدمية للمجتمع”.

وأضاف،أن” التنظيم العالي الذي ظهر فيه الحشد اليوم يمثل طفرة نوعية في الهيكلية والانضباط العسكري العالي الذي أخذ يضاهي أقوى التشكيلات العسكرية العراقية”.

وكان الباحث في الشأن الأمني سلمان الزيدي قد اكد في تصريح سابق ،أن “الاستعراض أعطى رسالة مهمة حول قدرة الحشد الشعبي وتضاعف إمكانياته القتالية خاصة مع وجود مديرية معنية بالتطوير الفني والعسكري،إضافة إلى دخول الحشد الشعبي عالم الأسلحة الحديثة والمتطورة ومنها المسيرات تعطي تأكيد على قدرته في مواجهة التحديات التي تمس امن البلاد”. انتهى/25ي

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