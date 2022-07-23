المهم والاكثر واقعية ولاتنسى الجارة المتطاولة !!!!

أهم مؤشرات الاقتصاد التركي ويتضمن حجم التبادل التجاري وعدد السياح العراقيين الذين يزورن تركيا سنويا وحجم المبالغ المصروفة من قبلهم في تركيا مع تفاصيلها )) وهنا نريد ان نركز على (نسبة التضخم وحجم البطالة وانخفاض العملة السريع والمخيف وعلى حجم ومقدار التبادل التجاري والسياحي مع العراق))

–الناتج المحلي الاجمالي 815 مليار دولار.

–البطالة 2021 12.4‎%‎

–التضخم 2021 19.8‎%‎

–نمو الناتج المحلي 2021 11‎%‎.

–الصادرات 2021 225 مليار درلار.

–الاستيرادات التركية 222 مليار دولار.

–عجز الحساب الجاري -13.69 مليار دولار

–صافي الميزان التجاري -2.73 مليار دولار.

ارتفع سعر صرف العملة التركية بنسبة 300‎%‎ ما بين عامي 2014-2019، ولغاية 2022 بلغ (17،67) ليرة/دولار.

تساهم الدول العربية بالاهمية النسبية للصادرات بنحو 18‎%‎ ويعد العراق خامس أكبر دولة يستورد من تركيا السلع والخدمات الاستهلاكية وبنسبة مساهمة (27‎%‎) من استيرادات الدول العربية، و(5‎%‎) من أجمالي الصادرات التركية، واستيرادات العراق من تركيا متمثلة، بالمجوهرات والذهب المصنوع، الحنطة، الدواجن ، ومواد البناء و البسكويت والكعك، الاثاث، الملابس، المعجنات، الطماطم…

–أدناه نموذج مبسط على بعض الاستيرادات من تركيا لعام 2021 ،(2) مليار دينار من البرتقال، (3) مليار دينار من الليمون الطازج والحامض، (5) مليار دينار من الرمان، و(421) مليار دينار من القمح، (2.5) مليار دينار لبعض اللحوم المعلبة، (2) مليار دينار لبعض انواع البسكويت، (3) مليار دينار حلويات

ارتفعت قيمة استيرادات العراق من تركيا للربع الاول من السنة الحالية بنسبة 27% مقارنة مع الربع الاول من 2021 لتصل الى 2.7 مليار دولار امريكي وارتفعت قيمة الاغذية المستوردة بنسبة 63% بينما ارتفعت قيمة المشروبات والتبوغ بنسبة 101% وتمثل استيرادات العراق من الاغذية ما نسبته 32% من مجمل الاستيرادات حسب بيانات جهاز الاحصاء التركي

حسب وزارة السياحة التركية فأن قيمة الانفاق الكلية للزائرين العراقيين خلال الربع الاول من السنة الحالية بلغت 192.5 مليون دولار امريكي بارتفاع بلغت نسبته 48% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2021 والتي كانت قيمة الانفاق الكلية للزوار العراقيين 129 مليون دولار امريكي ، ومثلت الايرادات من الزائرين العراقيين ما نسبته 3.5% من مجمل ايرادات تركيا السياحية والبالغة خلال الربع الاول من السنة 5.5 مليار دولار امريكي

وارتفع عدد الزائرين العراقيين لتركيا في الربع الاول من السنة بنسبة 113% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ مجموع الزائرين العراقيين 215 الف زائر في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة مقارنة ب 100 الف زائر في الربع الاول من 2021 وتراجع معدل الصرف للزائر العراقي بنسبة 30% مقارنة مع الربع الاول من السنة الماضية ليبلغ معدل الصرف لكل زائر 894 دولار امريكي مقارنة مع 1282 دولار خلال نفس الفترة من العام السابق ، وتوزعت نسب الانفاق بالشكل التالي

21% على الطعام والشراب

17% للنقل والسفر

16% شراء ملابس

10% للسكن

ارتفاع الصادرات التركية من بعض

توزعت نسب الانفاق بالشكل التالي

21% ع الطعام والشراب

17% للنقل والسفر

16% شراء ملابس

10% للسكن

ارتفاع الصادرات التركية من الخضراوات والفواكه الى العراق عام 2021بنسبة 37% مقارنة مع 2020 وبنسبة 20% مقارنة مع 2017 لتصل الى اكثر من 625 مليون دولار امريكي

حجم الصادرات التركية من الدجاج الى العراق بلغت في 2021 اكثر من 247 مليون دولار بارتفاع بلغ نسبته 31% مقارنة ب 2020

وارباح السفارة التركية في العراق من رسوم التاشيرات السياحية فقط تصل الى 1 مليون دولار يومياً اي 22 مليون دولار شهريا اما نسبة تصدير الفواكه الى العراق عام 2021 فقد ارتفعت بنسبة 37% مقارنة مع 2020 وبنسبة 20% مقارنة مع 2017 لتصل الى اكثر من 625 مليون دولار امريكي.