“بالنسبة لأردوغان كان الانقلاب الفاشل “هدية من الله

ألون بن مئير

ربما لا شيء غيّر مسار تركيا على الصعيدين المحلي والدولي منذ إنشاء الجمهورية التركية في عام 1923 أكثر من الانقلاب العسكري الفاشل في تموز (يوليو) 2016 الذي أعطى أردوغان فرصة غير مسبوقة لإشباع شهوته النهمة إلى السلطة.

في 15 تموز (يوليو) “احتفل” الرئيس التركي أردوغان بالذكرى السادسة للانقلاب العسكري الفاشل – “انتصار كبير” على حدّ زعم أردوغان حمى الدستور التركي وديمقراطية تركيا. ووصف أردوغان نفسه الانقلاب بأنه “هدية من الله” لأنه قدم له “المبرر” لإعلان حالة طوارئ وطنية. فبعد أقل من عام على محاولة الانقلاب أجرى استفتاء لتحويل الديمقراطية البرلمانية في تركيا إلى رئاسة تنفيذية ، وهو ما كان يسعى إليه منذ أكثر من عقدين. لقد استخدم بلا رحمة سلطته شبه المطلقة المكتسبة حديثًا لـ “تطهير” البلاد من أعدائها المحليين والحكم إلى حد كبير بمراسم ، مع وجود معارضة هزيلة أو معدومة لمنعه.

إنّ أحد أكبر عيوب أردوغان هو إحساسه بعدم الأمان الذي دفعه إلى الشروع في أكبر عملية تطهير في تاريخ تركيا الحديث ، هذا مع الترويج للإسلام من أجل ترسيخ سلطته دون التعرض للتحدي. وعلى الرغم من أنه يعرض نفسه على أنه واثق من نفسه ويظهر ثقة وتأكيدًا علنًا ، إلا أن عدم الأمان لديه ينبع من خمسة مخاوف مختلفة:

إعتقد أن الجيش ، الذي تم تعيينه في الوقت الذي تم فيه إنشاء الجمهورية الجديدة لحماية الديمقراطية في تركيا ، كان تهديدًا لحكمه غير المقيد. أطاح الجيش بثلاث حكومات قبل صعود أردوغان إلى السلطة – في 1960 و 1971 و 1980 – لأنها انحرفت عن الدستور ، وكان أردوغان مصمماً على إضعاف الجيش وإخضاعه لأهوائه. لا عجب إذن أنه في أعقاب الانقلاب حاكم أكثر من 23000 عسكري بسبب دورهم المزعوم في التمرد.

لطالما كان خصومه السياسيون مصدر قلق كبير ، وخصمه المختار هو فتح الله غولن الذي اتهمه بالوقوف وراء الانقلاب. لم يتوقف أردوغان عنً فصل أكثر من 100 ألف عامل وموظف في القطاع العام ، بما في ذلك قرابة 4000 قاضٍ ومدعٍ عام ، من وظائفهم. هناك أكثر من 321 ألف معتقل منذ عام 2016 للاشتباه في أنهم من أتباع غولن. و يحاول أردوغان، حتى يومنا هذا ، أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن، ولكن دون جدوى حيث فشل مرارًا وتكرارًا في تقديم أدلة لإثبات ذنب غولن في الانقلاب. ينفي غولن بشدة التهم الموجهة إليه ويصر على أن حركته حزمة الإسلامية تروج للسلام والتعليم.

كانت الصحافة ولا تزال أحد الأهداف الرئيسية لأردوغان. لقد أغلق كل صحيفة تقريبًا تجرأت على التشكيك في أي من سياساته. وكجزء من عملية التطهير التي قام بها ، ألقى القبض على أكثر من 300 صحفي واتهمهم بارتكاب جرائم وهمية. وما يقرب من 180 منهم ما زالوا يقبعون في السجون ولا يعرفون متى أو ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم. كما سُجن بالمثل آلاف الأكاديميين والمحامين الذين لا علاقة لهم بمحاولة الانقلاب.

يمثل المجتمع الكردي مصدرًا آخر لقلق عميق لأردوغان الذي كان ولا يزال يضطهدهم بينما يحرمهم من الكثير من حقهم الأصيل في العيش وفقًا لتقاليدهم. أدى الانقلاب الفاشل إلى تعميق مخاوف أردوغان بشأن المجتمع الكردي ، حيث ظل يخشى أن الأكراد لم يتخلوا أبدًا عن سعيهم إلى الحكم الذاتي وسجن الآلاف منهم كجزء من حملة التطهير الشاملة التي يقوم بها. ولا يزال حتى يومنا هذا يشن حربًا بلا رحمة ضد حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره منظمة إرهابية ويتعهد بمطاردة كل عضو في حزب العمال الكردستاني حتى يتم القبض على آخرهم أو قتله. حتى أنه غزا سوريا في عام 2016 في محاولة لمنع الأكراد السوريين من إقامة حكمهم الذاتي ، وقتل المئات من أعضاء ميليشيات وحدات حماية الشعب الذين اتهمهم بدعم حزب العمال الكردستاني.

ومنذ الانقلاب الفاشل قبل ست سنوات ، لا تزال تركيا تعاني بشكل كبير على عدد من الجبهات:

تعاني تركيا باستمرار من ارتفاع معدلات التضخم وخسرت الليرة التركية قرابة ثلثي قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الخمس الأولى بعد محاولة الانقلاب. ونتيجة لذلك ، انضم الملايين إلى صفوف من يعانون من الفقر المدقع ولا تزال توقعات الانتعاش الاقتصادي في المستقبل المنظور قاتمة في أحسن الأحوال.

لا يزال الجمهور التركي متشككًا للغاية وقلقًا للغاية بشأن مستقبل البلاد حيث لا يبدو أن هناك راحة في الأفق من الضغط والقمع الذي أصبح روتينيًا. يعيش الناس في خوف حيث يتم مراقبتهم باستمرار والاستماع إليهم من قبل أجهزته الاستخباراتية والأمنية.

لم تتعافى العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد ، حيث لا تزال الولايات المتحدة على وجه الخصوص قلقة للغاية بشأن سلوك أردوغان ، لا سيما انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكه للعقوبات المفروضة على إيران. علاوة على ذلك ، لا يزال شرائه لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400 مثار خلاف بين تركيا وحلف شمال الأطلسي.

ثقة الجمهور في الحكومة والمحاكم وتنفيذ القوانين وغياب العدالة والفساد المستشري في كبار المسؤولين وتحوّل سلطة حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى كونه مجرد ختم مطاطي لكل نزوة من نزوات أردوغان ، وعجز الحكومة عن تلبية احتياجات الناس، كلها مجتمعة وصلت إلى الحضيض.

عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الشباب ، وخاصة من الأوساط الأكاديمية ، الذين يشعرون بالحرمان من كرامتهم وعدم قدرتهم على الانخراط بحرية في الخطاب الأكاديمي حول السياسة الداخلية والخارجية ، يغادرون البلاد بحثًا عن مستقبل أفضل.

وأخيرًا ، انتهى هدف أردوغان المعلن في عدم وجود مشاكل مع الجيران إلى وجود مشاكل بين تركيا تقريبًا وكلّ جار من جيرانها – من اليونان وقبرص إلى إسرائيل وأرمينيا والعراق وإيران وحتى جورجيا. ويحاول أردوغان الآن يائسًا وبنجاح محدود للغاية تحسين العلاقات مع العديد من البلدان التي عزلها ، حيث لا يزال يتعرض للشتم بسبب قسوته في الداخل وعدم جدارته بالثقة في الخارج

ومما لا شك فيه ، وبالنظر إلى مقدار القوة التي تمكن أردوغان من حشدها ، فإنها تتركه أيضًا ضعيفًا لأن الكثير مما يحدث الآن يُنسب إليه ، لأنه ليس لديه من خلال السيطرة المركزية أي شخص آخر يلومه على معاناة الجمهور.

سيترأس أردوغان في العام المقبل الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. إنه يحاول يائسًا تصوير نفسه على أنه أتاتورك جديد (والد تركيا) – الذي أسس الجمهورية التركية في عام 1923 بتوجه غربي كبير. في الواقع ، لم يؤسس أردوغان “تركيا الجديدة” وديمقراطية سليمة كما يدعي ، بل استبداد لا يفعل شيئًا سوى الاستمرار في قمع الشعب وسلب كرامته ومستقبله. هذا هو إرث الانقلاب الفاشل.

ربما لا يزال أردوغان يعتقد أن الانقلاب الفاشل كان “هدية من الله”. ولكنني أتساءل كم من أبناء بلده يشاركونه الشر وخداع الذات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط