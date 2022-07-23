بسبب تواجد PKK .. إخلاء 55 قرية بناحية ‹شيروان مزن› شمال العاصمة أربيل

أسفر وجود وتحركات حزب العمال الكوردستاني PKK، بإخلاء عشرات القرى في ناحية شيروان مزن بقضاء ميركسور (شمال شرق العاصمة أربيل).

وقال كوفان رشيد، مدير ناحية شيروان مزن : إن «حزب العمال الكوردستاني PKK أصبح مصدر إزعاج للقرويين في ناحية شيروان مزن التابعة لقضاء ميركسور، وتسبب بإخلاء عشرات القرى».

وأوضح أنه «من بين 73 قرية في ناحية شيروان مزن، 18 قرية فقط بقيت عامرة بالسكان، وتم إخلاء 55 قرية أخرى بسبب تهديدات حزب العمال الكوردستاني، ولم يبق للمدنيين فرصة للعيش فيها».

وأكد أن «القرى التي تم إخلاؤها لم تعد صالحة للحياة، وليس من الواضح متى سيتمكن مواطنو هذه القرى من إعادة بناء قراهم والعودة إلى منازلهم بسبب التهديد المستمر لتواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني».

وأشار كوفان رشيد إلى أن العديد من المواطنين استشهدوا حتى الآن بسبب وجود وتحركات مسلحي PKK في المنطقة.

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