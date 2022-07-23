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توصية بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب أنها “توصي بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية”.

ومنذ سنوات عديدة توجه القوات التركية العديد من الضربات والعمليات العسكرية شمال العراق بذريعة مواجهة قوات حزب العمال الكردستاني، منتهكة بذلك سيادة العراق.

وفي اخر الهجمات لها تسببت بمقتل واصابة العشرات من المدنيين العراقيين في دهوك جراء قصف منطقة كان يتواجد بها العديد من السياح.

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