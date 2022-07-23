جلسة طارئة للبرلمان في أعقاب إجماع وطني على صون السيادة

أنقرة تنفي إيقاف إصدار تأشيرات العراقيين

بغداد – قصي منذر

يعقد مجلس النواب اليوم السبت ،جلسة طارئة بحضور وزيري الدفاع والخارجية ،لمناقشة استهداف مصيف بزخ في زاخو بمحافظة دهوك ،في اعقاب اجماع وطني على صون السيادة واحترام حسن الجوار ،فيما نفت السفارة التركية في بغداد ،ايقاف اصدار تأشيرات العراقيين. وقال بيان امس ان (البرلمان يعقد اليوم ،جلسة طارئة بحضور وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش لمناقشة الاستهداف).وعقدت الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية وممثلوهم ، اجتماعاً في القصر الحكومي ، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتباحث في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاستهداف على دهوك ،الذي اودى بحياة وجرح عدد من المواطنين معظمهم من النساء والأطفال. وقال بيان ان (الكاظمي استعرض خلال الاجتماع ،الموقف السياسي والميداني وتطوراتهما، وتفاصيل عملية الاستهداف الأخير، ومتابعة الحكومة لذوي الشهداء والجرحى، والإجراءات المتخذة في مستويات مختلفة للدفاع عن السيادة العراقية والخطوات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، فضلاً الشكوى التي سيقدمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وطبيعة الموقف الدولي في إدانة الحادث)، وشدد المجتمعون على (وحدة الموقف الوطني في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاستهداف ، فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية)، مجددين (تأكيد احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقاً من أراضيه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية،أو تصدير الأزمات الداخلية للآخرين أو الاعتداء على حقوقه وسيادته وأمن شعبه)، مطالبين بـ (ضرورة تماسك الموقف السياسي والشعبي إزاء التحديات، وعلى الحكومة اتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية أمن العراق وسيادته، ومنع تكرار مثل هكذا استهداف). في غضون ذلك ،دعا مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ، الى ضبط النفس بالرد على الاستهداف. وقال في تصريح امس ان (القوى الوطنية دانت بموقف موحد استهداف مصيف سياحي بدهوك ،ونطالب بضبط النفس في الرد على هذه الحادثة). ونفى شهود عيان ،تعرض قرية في المحافظة إلى قصف بنحو 21 قذيفة. وقال الشهود ان (ما حدث ،هو سقوط قذيفة واحدة فقط على الجبل ضمن القرية المذكورة في دهوك دون تسجيل إصابات). وعد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، استمرار المعارك أمر غير مقبول ويهدد سيادة العراق واستقرار الإقليم. وقال في بيان (ندين استهدف المدنيين،ونرى استمرار المعارك ،هو أمر غير مقبول وتسبب بتهجير العديد من القرى، اضافة الى انه يهدد استقرار الإقليم وسيادة العراق). واستنكر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، استهداف الأبرياء في اقليم كردستان، مطالباً السياسيين بتوحيد الصف من خلال حوار مسؤول وشجاع، لانهاء الانقسامات والصراعات والفساد والفوضى والتعجيل بتشكيل حكومة وطنية. وقال ساكو في بيان امس (تستنكر البطريركية الكلدانية استهداف المدنيين الابرياء في منتجع برخ وقرب مقبرة المسيحيين بقرية بيرسفي في الاقليم)، واعرب عن امله بإن (يحفز الاستهداف السياسيين على توحيد الصف من خلال حوار مسؤول وشجاع، لانهاء الانقسامات والصراعات والفساد والفوضى، والتعجيل بتشكيل حكومة وطنية مؤمنة بالشراكة والديمقراطية وسيادة القانون، لحماية المواطنين ومنع ان تستخدم ارضهم لتصفية الحسابات، وهذا ما ينتظره العراقيون بفارغ الصبر منذ 19 عاما). بدوره ، شدد شيخ قبيلة شمر عبد الله الياور ،على ضرورة ان تحكم الحكومة قبضتها على المناطق التي يسيطر عليها مسلحو حزب العمال الكردستاني في العراق. وقال وشدد لقناة (الشرقية) ،(ضرورة طرد جميع الفصائل المسلحة من سنجار واستبدالها بقوات الجيش لمنع اي جهات خارجية من التمركز في القضاء). الى ذلك .نفت السفارة التركية في بغداد ،ايقاف اصدار تأشيرات العراقيين . وقالت في بيان امس (ننفي ايقاف اصدار تأشيرات العراقيين). وطوق متظاهرون بنى القنصلية ببغداد ،على خلفية استهداف مصيف بزخ في دهوك ،الذي اكدت انقرة عدم مسؤوليتها عن ذلك ،وطالبت في بيان (السلطات العراقية الى اجراء تحقيق مشترك لكشف الملابسات).

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