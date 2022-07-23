خانقين تحقق بحريق مخزن ألعاب نارية “محظورة” تحت غطاء معمل كمامات

افاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، يوم السبت، بفتح تحقيق شامل بحادثة احتراق مخزن للألعاب النارية الممنوعة بعدما كان معروفاً بأنه معمل للكمامات الطبية.

وقال المصدر إن “السلطات الأمنية تحقق بحادثة احتراق المخزن”، مشيرا الى ان “المعمل أو المخزن يحتوي على ألعاب نارية محظورة”.

وأضاف، ان “السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعمل وكيفية ممارسته لاعمال وصناعات محظورة ودون أي موافقات رسمية”.

الى ذلك كشف مصدر في الدفاع المدني ان أسباب الحريق الذي التهم مخزن الألعاب النارية يعود الى وقوع انفجار عنيف تسبب بوقوع حريق تمكنت مفارز الدفاع المدني من اخماده ومنع تمدده.

وأفاد مصدر امني في وقت سابق اليوم السبت، بمصرع عاملين واصابة 3 اخرين بحريق نشب في معمل للألعاب النارية في خانقين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط