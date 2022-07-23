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رئيس لجنة التحقيق بـ« الكابيتول »: ترمب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد

رئيس لجنة التحقيق بـ« الكابيتول »: ترمب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد

اتّهم رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ«فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة».

وأضاف تومبسون في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة، أنّ «المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 يجب أن يُحاسبوا أمام القانون على ما ارتكبوه من عدوان على الديموقراطية».

رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون (ا.ب)

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.

وأضاف النائب الديموقراطي، أنّه «خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات».

الرئيس السابق دونالد ترمب في جنازة إيفانا ترمب الأربعاء (ا.ب)

وأكّد تومبسون أنّ الرئيس الجمهوري السابق «حاول تدمير مؤسساتنا الديموقراطية، وفتح بتهوّر طريقاً من الفوضى والفساد».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص وصولاً إلى المكتب البيضاوي».

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