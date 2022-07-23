مأساة حقيقية في المغرب.. وفاة ثلاثة أطفال من لييج وأربعة من أفراد أسرهم في حادثين متتاليين

عاشت عائلة مغربية مأساة حقيقية، حيث لقي سبعة أفراد من نفس العائلة ، بينهم ثلاثة أطفال من لييج ، مصرعهم في نفس اليوم في المغرب خلال إجازتهم.

ويحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “لا ميوز” اليوم السبت، فقد عاشت عائلة بوجاماوي مأساة، حيث لقي الشاب يوسف الذي يلعب لصالح نادي كرة القدم RFC Liège وشقيقه ياسين ، 4 سنوات ، وابتسام ، 15 عاما ، واثنان من أبناء عمومته وخالتهما ، مصرعهم يوم الأربعاء في حادث مأساوي خلال إجازة عائلية في المغرب.

وتجمع شمل الأسرة في يوليو في المغرب ، حيث قاموا برحلة استكشافية إلى واحة فينت، لكن أثناء السباحة ، غرق أحد أبناء العمومة الصغار وغادرت الأسرة الحزينة المكان.

غادر يوسف وياسين وابتسام بالسيارة مع خالهم وأبناء عمومتهم ، بينما كان والدهم يرافق المنقذين.

ولسبب غير محدد ، ربما يتعلق بالسرعة، انحرفت السيارة، لفي الثلاثة الصغار وخالتهم واثنان من أبناء عمومتهم حتفهم ، حيث مات ما مجموعه سبعة أفراد من الأسرة في يوم واحد.

من جانبه قدم نادي كرة القدم لييج (بلجيكا) RFC Liège العزاء على الشبكات الاجتماعية ، متذكراً الصفات الإنسانية والمواهب الشاب يوسف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط