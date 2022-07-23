من بينها الزيتون.. غابات مهددة بـ”الهلاك” بعد انقطاع المياه عنها في الديوانية

دعت مديرية زراعة محافظة الديوانية، اليوم السبت، إلى إيصال المياه الصالحة للزراعة الى مشروع غابات النورية في المحافظة، وفيما بينت أن جفاف النهر المغذي لمزروعاتها سيؤدي إلى هلاكها بشكل نهائي، أكدت أن هذه الغابة تسهم في تلطيف الجو، وصد العواصف الترابية.

وقال مدير زراعة الديوانية، حسن علي مطر، إن “مشروع غابات النورية من المشاريع المهمة التابعة إلى دائرة البستنة والغابات في مديرية زراعة الديوانية، وتبلغ مساحته (1000) دونم، ويحتوي على غابات الكالبتوس والأثل، وتم إنشاء بستان للزيتون بمساحة 150 دونم”.

وأوضح مطر، أن “إنتاج الزيتون يختلف من عام إلى آخر، وتتراوح نسب الإنتاج ما بين 6 إلى 9 طن، ويتم العمل على تطوير هذا المشروع، من خلال زيادة المساحات وانشاء معصرة زيتون، لكي نساهم في زيادة إنتاج زيت الزيتون في المحافظة”.

وأشار مدير الزراعة، إلى أن “المحافظة تعاني من شحة في المياه وبلغت ذروتها خلال السنتين الماضيتين، ما أثر على إرواء هذه الغابة بشكل كبير، فكان هناك جفاف شديد وانقطاع المياه عن نهر النورية الذي يغذي الغابة، ما أدى إلى حدوث هلاك في المزروعات، وتم حفر آبار في محاولة لتضييق الأزمة لكن دون جدوى، كون المياه مالحة جداً ولا تصلح لسقي الزرع”.

وأعرب مطر، عن أمله بأن “تكون هناك وقفة جادة من قبل دائرة الموارد المائية في الديوانية لإيصال المياه إلى هذا المشروع، من أجل المحافظة عليه كمشروع يساهم في تلطيف الجو، ويساهم في صد العواصف الترابية التي تضرب المحافظة بين فترة وأخرى”.

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