نهلة سلامة صاحبة أجرأ إطلالة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

لفتت الفنانة نهلة سلامة، الأنظار، بإطلالة متميزة، خلال مشاركتها على “ريد كاربد” في حفل ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية.

وأطلت نهلة سلامة بفستان جريء باللون الفضي مكشوف الصدر.

تتنمي “سلامة” لأسرة فنية، لذا نشأ حب الفن لديها منذ الصغر، فوالدها الموسيقار فاروق سلامة وعمها الموسيقار الراحل جمال سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغيرة، وانفصل والدها عن والدتها بسبب الخيانة وعاشت هي مع والدتها.

دخلت الفنانة عالم التمثيل عن طريق الصدفة، وكانت بدايتها من على خشبة المسرح وشاركت في مسرحيات “عالم كورة” و”بولوتيكا” و”للسيدات فقط”، واشتهرت بأدوار الإغراء، في فترة التسعينيات.

ومن أفلامها “الصرخة”، “كيد العوالم”، “لعنة المال”، “صراع الحسناوات”، “ساعة الانتقام”، “جواز عالموضة”، “امرأة فزق القمة”، “البحر بيضحك ليه”، “أمريكا شيكا بيكا”، “مستر كاراتيه”.

ومن أعمالها على الشاشة الصغيرة: “حلم آخر الليل”، “طريق السراب”، “زمن عماد الدين”، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسلي “أرض جو والزبيق” عام 2017.

وكشفت خلال استضافتها، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن عدد زيجاتها، موضحة أنها تزوجت 4 مرات إحداهم استمرت 48 ساعة فقط.

وعن زواجها لمدة 48 ساعة فقط، قالت إن زواجها كان من خارج الوسط الفني، وسبب فشله منعها من عدم الذهاب إلى المسرح، مشيرة إلى أنها كانت في تلك الفترة ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم.

وعن زواجها من المخرج الراحل محمد خان، أكدت أنها لم تتزوج منه من أجل زيادة أعمالها الفنية، موضحة أنها كانت منبهرة بفنه، ودام زواجهما نحو 4 أشهر.