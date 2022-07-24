أمانة مجلس الوزراء: ستراتيجيَّة جديدة لتمكين المرأة

بغداد: رلى واثق

تستعدّ دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الستراتيجيَّة الوطنية للمرأة العراقية لتحقيق النتائج المثمرة للمرأة خلال السبع سنوات المقبلة.

وقالت مدير عام الدائرة الدكتورة يسرى كريم محسن: إنَّ “هذه الستراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة جميع الوزارات وأصحاب الرأي ومنظمات المجتمع المدني والجهات التشريعية لوضع أهم الأهداف والأولويات التي يمكن أن تحقق نتائج مثمرة للمرأة في السنوات المقبلة”.

وأضافت، أما “مجال التمكين الاقتصادي للمرأة فنحن بصدد وضع السياسات الخاصة بالشمول المالي وريادة الأعمال فضلاً عن إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن مبادرة المشرق مع البنك

الدولي”.

وتابعت أنَّ “الدائرة الآن تعمل ضمن المرحلة الثانية من خطط الأمن والسلام للمرأة والتي أطلقت سنة 2021 وتستمر حتى عام 2024، إذ تم إطلاق التقرير التقييمي الذي أكد أنَّ هناك تقدماً، لاسيما في مجال حماية المرأة في توفير الخدمات والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة من قبل الوزارات”، مشيرة إلى أنَّ “الإنجازات المتحققة حكومياً بهذا الجانب لاقت ردود أفعال متميزة من قبل الأمم المتحدة”.

وبينت أنَّ الدائرة أنجزت في وقت سابق خطة تمكين المرأة سياسياً أثناء الانتخابات الماضية تكللت بفوز 96 مرشحة وهي بذلك تجاوزت

(الكوتا).

تحرير: مصطفى مجيد

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