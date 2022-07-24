استمرار تسجيل إصابات بكورونا والحمى النزفية والكوليرا

بغداد/ فراس عدنان

أعلنت وزارة الصحة عن انخفاض نسبي في أعداد الإصابة بفايروس كورونا مقارنة بالأيام الماضية، فيما تحدثت عن تسجيل المزيد من الإصابات بكورونا والحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “المؤسسات الصحية سجلت أمس 2153 إصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالتي وفاة”.

وأضاف البدر، أن “الانخفاض النسبي الذي حصل أمس في عدد إصابات كورونا مقارنة بالأيام الماضية لا يعني أننا قد غادرنا الموجة الوبائية الخامسة من فايروس كورونا”.

وأشار، إلى أن “الوزارة ما زالت تؤشر ضعف الاقبال على اللقاح من قبل المواطنين”، مشدداً على ان “نسبة الشفاء من فايروس كورونا بعد أن كانت 99% انخفضت إلى 97.5%”.

وأكد البدر، أن “المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذه الزيادة، ولكننا نأمل ونرجو الالتزام بالإجراءات الوقائية وأهمها الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي”.

وأورد، أن “العراق شهد تسجيل 31 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا، موزعة بواقع 18 إصابة في بغداد، 13 إصابة في ذي قار”.

ويواصل البدر، أن “العدد الكلي للإصابات خلال العام الحالي قد وصل إلى 406 حالات، منها 3 حالات، موزعة بواقع حالتين في كركوك وحالة في الرصافة”.

وشدد، على أن “المستجدات شملت ايضاً فايروس الحمى النزفية، وقد وصلت أعداد الإصابات في العراق خلال العام الحالي الى 267 حالة، منها 48 حالة وفاة”.

ومضى البدر، إلى أن “إصابات الحمى النزفية توزعت أعلى نسبها بواقع 110 حالات في ذي قار، منها 26 وفاة، وفي ميسان 30 إصابة، اثنتان منها انتهت إلى الوفاة، وفي كل من واسط وبابل 24 إصابة بحالتي وفاة”.

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