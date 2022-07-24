الإطار يواصل فرز مرشحي رئيس الحكومة والكورد يجتمعون خلال يومين بشأن رئاسة الجمهورية

أكد الاطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الأحد، استمرار لجنته المصغرة المكلفة باختيار رئيس الوزراء الجديد بأعمالها، فيما سيجتمع الحزبان الكورديان خلال اليومين المقبلين لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وقال العضو في الإطار التنسيقي، النائب عارف الحمامي، ان “اللجنة المصغرة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي الشيعي لاختيار رئيس الوزراء الجديد، لديها ثوابت ومعاير وما زالت مستمرة في عملها واجتماعاتها، خصوصاً ان لديها وقت كافٍ لحسم هذا الامر بسبب الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية”.

وأضاف “لا يمكن حسم قضية اختيار رئيس الوزراء قبل حل أزمة تسمية رئيس الجمهورية، فهذه الحلقة الدستورية غير مكتملة، ولهذا الإطار سيحسم قضية اختيار رئيس الوزراء وفق الثوابت والمعايير التي لدى اللجنة”.

وأشار الحمامي الى ان “اللجنة لديها الكثير من الأسماء المرشحة والإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة سيكون في القريب العاجل”.

بدورها قالت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية، إخلاص الدليمي، انه “خلال اليومين المقبلين سيكون هناك اجتماع بين رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، للاتفاق على مرشح مشترك بين الطرفين لرئاسة الجمهورية”.

وبينت أن “الاجتماع سيخرج بمرشح متفق عليه بين الطرفين لرئاسة الجمهورية، وفي حال لم نصل إلى الاتفاق فنحن لسنا مستعدين للمشاركة في حكومة لا تضمن الاستحقاق الانتخابي للحزب الديمقراطي”.

ولفتت إلى أن “تشكيل الحكومة سيستغرق وقتاً أكثر من خلال اختيار الوزراء وفق الاستحقاقات الانتخابية ومنحهم الثقة في مجلس النواب”.

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