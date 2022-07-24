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الانواء تتوقع طقسا صحوا مغبرا قليلا خلال اليومين المقبلين

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين .. طقسا صحوا بغبار خفيف بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية بعدة درجات.

وذكرت الهيئة في بيان ان طقس البلاد سيكون يوم غد صحوا بغبار خفيف والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم وفي الغبار (4-6)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 مئوية والعظمى44 مئوية.

وتسجل أدنى درجة حرارة صغرى في كركوك والموصل 24 مئوية واعلاها في البصرة 31 مئوية وأدنى درجة حرارة عظمى في دهوك 4والسليمانية 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.

وتكون اجواء يوم الثلاثاء المقبل مشمسة وحارة مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة بعموم المناطق./انتهى3

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