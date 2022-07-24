الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ، انه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات” .

واضاف البيان، ان “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”. انتهى/25

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