الكهرباء: مبررات جديدة لتراجع ساعات التجهيز

تحدثت وزارة الكهرباء عن مبررات جديدة لتراجع ساعات التجهيز بعدم توفير المبالغ المخصصة لتسديد مستحقات الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء تعتمد على عدد من العوامل أهمها عدم إقرار قانون الموازنة”.

وأضاف موسى، أن “العامل الثاني هو حجم العشوائيات والتجاوزات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مدن سكنية الذي وضع احمالاً إضافية على الشبكة من دون دراسة”.

وأشار، إلى أن “العامل الثالث هو تجاوز بعض المحافظات على الحصص المقرة لها وارتفاع درجات الحرارة والزيادة في الاستهلاك وتحديد إطلاق الغاز المشغل للمحطات”.

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