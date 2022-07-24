الى كاتب ملحد
بقلم عبد الله ضراب الجزائري
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الى كلّ ملحد سفيه يتهجَّم على الدّين وينكر وجود ربِّ العالمين ، الى كلِّ أعمى عن الحقيقة العظمى ، حقيقة الإيمان وقيم الإيمان
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سرُّ التَّقدُّمِ في التَّديُّنِ يا فتى… بل يا جهولا بالهُراء يُهمهمُ
الدِّينُ مصباح العقول الى السَّنا … والى الهنا ، وبه الجدود تقدَّموا
الدِّينُ روحٌ في الورى أوحى به … ربُّ الأنام الى الأنام فكُرِّموا
الدِّين حقٌّ بالأدلَّة ، لن ولا … يُلغى بداءٍ من عمى يتفاقمُ
الدِّين شمسٌ ، هل تُصدُّ بغيمة ٍ؟ … فثقوا بأنَّ رُؤى التَّغرُّبِ تُهزمُ
واللهِ ما هُدَّ الورى إلا بما … بثَّ العلوجُ العابثونَ وسمَّمُوا
ساد الهوانُ بأرضنا لمَّا علا … أمثالُ مِسخِك َفي الدُّنا وتحكَّمُوا
جحدوا الحقائق بالهوى فتنكَّرُوا… للدِّين معراجِ السُّمُوِّ وعَتَّمُوا
وسعوْا بظلمٍ موهنٍ وتجبُّرٍ … منعوا العقول من البيان وكمَّمُوا
حججُ الهدى تربو على عدِّ الورى … ما ردَّها إلا ضريرٌ آثمُ
بالعلم تصدعُ في القلوب وفي الرُّؤى … تهدي الى شكر الكريم وتُلهمُ
كم في حمانا من بهائم أمَّةٍ… من نور دينٍ منقذٍ تتبرَّمُ
عربٌ ولكن أفلسوا وتدنَّسوا … فتغرَّبوا وتهوَّدوا وتروَّمُواتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط