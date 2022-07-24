الى كاتب ملحد

بقلم عبد الله ضراب الجزائري

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الى كلّ ملحد سفيه يتهجَّم على الدّين وينكر وجود ربِّ العالمين ، الى كلِّ أعمى عن الحقيقة العظمى ، حقيقة الإيمان وقيم الإيمان

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سرُّ التَّقدُّمِ في التَّديُّنِ يا فتى… بل يا جهولا بالهُراء يُهمهمُ

الدِّينُ مصباح العقول الى السَّنا … والى الهنا ، وبه الجدود تقدَّموا

الدِّينُ روحٌ في الورى أوحى به … ربُّ الأنام الى الأنام فكُرِّموا

الدِّين حقٌّ بالأدلَّة ، لن ولا … يُلغى بداءٍ من عمى يتفاقمُ

الدِّين شمسٌ ، هل تُصدُّ بغيمة ٍ؟ … فثقوا بأنَّ رُؤى التَّغرُّبِ تُهزمُ

واللهِ ما هُدَّ الورى إلا بما … بثَّ العلوجُ العابثونَ وسمَّمُوا

ساد الهوانُ بأرضنا لمَّا علا … أمثالُ مِسخِك َفي الدُّنا وتحكَّمُوا

جحدوا الحقائق بالهوى فتنكَّرُوا… للدِّين معراجِ السُّمُوِّ وعَتَّمُوا

وسعوْا بظلمٍ موهنٍ وتجبُّرٍ … منعوا العقول من البيان وكمَّمُوا

حججُ الهدى تربو على عدِّ الورى … ما ردَّها إلا ضريرٌ آثمُ

بالعلم تصدعُ في القلوب وفي الرُّؤى … تهدي الى شكر الكريم وتُلهمُ

كم في حمانا من بهائم أمَّةٍ… من نور دينٍ منقذٍ تتبرَّمُ

عربٌ ولكن أفلسوا وتدنَّسوا … فتغرَّبوا وتهوَّدوا وتروَّمُوا

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