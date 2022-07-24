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اوغلو: مجزرة زاخو كشفت عن احزاب تتلقى تمويلها من انقرة

اكد السياسي التركماني محمد اوغلو، الاحد، أن مجزرة زاخو كشفت عن احزاب تتلقى تمويلها من انقرة.
وقال اوغلو في حديث،اننا” نتعامل مع مجزرة زاخو بان ضحاياها هم عراقيين وليس وفق الانتماء القومي او المذهبي وغيرتنا تدفعنا للدفاع عن الدماء الزكية التي نزفت بفعل اعتداء غاشم للقوات التركية”.
واضاف اوغلو،ان” بعض الاحزاب للاسف تحاول ايجاد مخرج لتركيا من خلال ايهام الراي العام العراقي بمبررات وحجج واهية حول مجزرة زاخو لانها ببساطة تعتمد على تمويل انقرة وهي من شكلتها بالاساس في محاولة لاختراق المشهد العراقي”.
واشار الى ان” القوات التركية تحتل اجزاء واسعة من كردستان العراق وهي تقف وراء سلسلة غير قليل من الجرائم والاعتداءات ومحاولة بعض الساسة الذين تربطهم اجندة بانقرة التبرير غير مقبول وعليهم ان يدركوا بانهم عراقيين وان ما سقطوا من الضحايا هم اخوانهم”.
واثارت مواقف بعض الاحزاب والساسة التي تحاول تبرير جريمة زاخو للقوات التركية موجة انتقادات لانها كشفت عن تغلغل انقرة في المشهد السياسي”.انتهى 25 ف

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