بلا تفاؤل.. الانسداد السياسي يعود للظهور

بغداد: مهند عبد الوهاب

بعد جولات من التفاوض وأيام من التصريحات شبه المتفائلة بحل عقدة استكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي قدماً بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة؛ عادت هواجس وأجواء الانسداد السياسي لتخيّم على المشهد من جديد، فالإطار التنسيقي ينتظر اتفاق الحزبين الكرديين، بينما ذكر سياسي مخضرم أنه لا اتفاق كردياً – كردياً لغاية الآن على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة المستقلين، ياسر اسكندر، في حديث : إن ” كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً لن تدخل في تشكيل الحكومة إذا لم يشترك فيها التيار الصدري، لأنه يعتبر ركناً أساسياً في تشكيل الحكومة”، وأضاف، أن “الاعتداء التركي على الأراضي العراقية أثر سلباً في المشهد وزاد من صعوبة ظروف الانسداد السياسي وأخر تشكيل الحكومة”.

من جانبه، بين المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ”الصباح”، أن “هذه المرحلة التي يمر بها العراق؛ هي من أصعب المراحل السياسية، بسبب عدم التوافق بشأن أي مخرج يؤدي إلى تشكيل الحكومة”.

وأضاف أن “الأزمة ما زالت سارية عند الحزبين الكرديين، كما هي موجودة عند الإطار الشيعي”، وتابع: أنه “قد يكون الموضوع عند الإطار أسهل مما يدور بين الكرد، فالاتحاد الوطني ثابت على موقفه من مرشحه.

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