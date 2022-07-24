بوتين: لذلك أعتذر

لفتت كحّات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحضور، وهذا ما أجاب عليه في منتدى “أفكار قوية لوقت جديد” في موسكو.

بوتين كان يسعل بشكلٍ طفيف

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره خلال مشاركته في منتدى “أفكار قوية لوقت جديد” في موسكو، عن السعال الذي عزاه إلى “كثرة نشاط” مكيفات الهواء خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.

وأجاب بوتين بعد عدة كحّات عن سؤال أحد المشاركين: “أمس كان الجو حاراً جداً في طهران مع حرارة تبلغ 38 درجة. وكان مكيف هوائي يعمل بقوة هناك. لذلك أعتذر”.

وزار بوتين الثلاثاء العاصمة الإيرانية، حيث أجرى عدة جولات من المفاوضات الثنائية، كما شارك في قمة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة لتسوية الأزمة السورية (روسيا وتركيا وإيران).

ولفت مراقبون إلى أن بوتين كان يسعل بشكلٍ طفيف حتى في المؤتمر الصحافي الختامي في طهران أمس الأربعاء.