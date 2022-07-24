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بيترز يتوج بذهبية رمي الرمح في بطولة العالم لألعاب القوى

أصبح أندرسون بيترز من جرينادا ثاني لاعب في التاريخ يحافظ على لقبه في منافسات رمي الرمح، من خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل بيترسون في رميته الأولى 21ر90 مترا ليضمن التتويج بالميدالية الذهبية، ولكنه حاول تحسين الرقم مرتين، حيث حقق في الرمية الثانية 46ر90 مترا وفي الثالثة 54ر90 مترا.

وفشل البطل الأولمبي نيراج شوبرا في تخطي حاجو ال90 مترا، واكتفى بالميدالية الفضية وحققت أفضل رمياته مسافة 13ر88 مترا، فيما حصد التشيكي ياكوب فادليخ الميدالية البرونزية حيث جاءت حقق أفضل رمياته مسافة 09ر88 مترا.

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