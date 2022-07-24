حوار مع الراقصة السورية نورا جاد

انا مع تعدد الزوجات إذا كنت الثانية

السورية نورا : الرقص الشرقي لوحة فنية على المسرح وافكر بالتمثيل لكني انتظر الوقت المناسب .

حوار / علي كاظم تكليف

لمع اسمها في فترة زمنية قليلة بمجال الرقص الشرقي، وجعلتها شهرتها مطلبًا لكبرى في أشهر الحفلات، لتفردها في الفن الذي تقدمه، لديها شغف وتحديات وإصرار، والأهم هو السير بخطوات عملية ورغبة لا تتوقف في البحث عن الأفضل والتطور، توجت عام 2020 بلقب مليحة العرب بعد تباريها على اللقب في مسابقة جمالية حصلت في لبنان مع عدّة مشتركات من مختلف الجنسيات العربية، واستطاعت أيضاً أن تحصد لقب “Miss Arab Photogenic” أو الفتاة الأكثر جاذبية أمام عدسة الكاميرا، تمكنت من أن تفرض نفسها على الساحة الفنية بوقت قصير الراقصة السورية نورا جاك، التقيناها في حوار خاص وفتحت لنا خزائن أسرارها.

*من أين جاء شغفك بالرقص وكيف كانت بدايتك ؟

_ هو أكثر بكثير من مجرد شغف بالنسبة لي ,هذا الشكل من التعبير الفني هو مساحتي الخاصة, يسمح لي الرقص بالتعبير عن مشاعري والشعور بها دون التحدث عنها شفهياً, كنت بحب الرقص منذ الطفولة وحبيت ان ادخل بمجال الرقص الشرقي ووجدت أن الأمر ليس سهلاً ويحتاج لتعب وتمرين مستمر فتابعت المشوار من خلال أكثر من مدرسة لتعلم الرقص حتى اصبحت محترفة فيه ولا انسى اني تعلمت الكثير من اساتذة لاسيما دينا جمال وسامي الحاج .

*كيف كان موقف الأسرة تجاه احترافك للرقص؟

_ بداية شكّل الأمر لهم صدمة ولم يتقبلوا عملي , لكن عندما يكون الإنسان مؤمناً بالشيء الذي يقوم به يستطيع أن يجبر باقي الأطراف على القبول

* ما الذي حمسك لخوض تجربة مسابقة مليحة العرب”؟

_ مسابقات الجمال تعتبر هاجس للفتيات، والرغبة بالمشاركة فيها تبقى موجودة، وعندما تم الإعلان عن المسابقة كانت القناعة متولدة لدي بالمشاركة وخصوصا مع اقتران المسابقة بنشاط مجتمعي خدمي. واوجه التحية والشكر والتقدير للأستاذ فادي شبل الذي اعطاني اللقب بعد فوزي بالمسابقة .

* هل حصولك على لقب كان وسيلة للشهرة؟

_ كلا لكنه ساعدني في ان ادخل بمجال التصوير وفتح لي عروض كثيرة .

* في لقاء تلفزيوني تحدثتي عن تعدد الزوجات وقلتي ان الرجل لا يحق له ان يتزوج على زوجته مع العلم ان الدين يسمح بتعدد الزوجات فما ردك ؟

_ موضوع تعدد زوجات انا اليوم اغير رأيي فيه وانا حاليا مع تعدد الزوجات بس كون انا ثانيه مو الاولى.

* لماذا منعت نورا جاك من دخول لبنان؟

_ موضوع لبنان هي مجرد كلام للعالم المريضة انا حاليا انتقلت اقامتي بسبب ظروف شغلي في العراق

وبسافر دائما وانا لست مقيمة بلبنان لا اكتر ولا اقل.

* المطربة اللبنانية نورهان اتهمتك بالاستيلاء على اغتيتها ( انا الليدي واميرة ) ورفعت دعوة قضائية ما ردك على ذلك ؟

_ ميرنا صبحية الملقبة بنورهان لا يوجد عندي رد لها غير القضاء وهذه اغنيه لم اسمع بها الى الان وانا لست مغنيه ولم اطرح اي غنية بعد ودعوتها لا نتيجة منها كونها تريد فقط ربط اسمها بالأسماء المشهورة وهذه ليست مرة اولى لها سابقا حاولت ربط اسمها باسم الفنان وديع الشيخ.

*ما هي الرسالة التي تودين إيصالها من خلال عملك؟

_ رسالة إيجابية طبعاً, نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التعبير عن عواطفنا، وتأكيد أنفسنا، والثقة في أنفسنا، وقبول الاختلاف، والدعوة إلى التسامح، فالرقص هو للجميع, الرقص ليس مهنة لأنه يتطلب طاقة جسدية وروحية ولهذا اسمه فن , أتمنى أن أوصل فكرة للناس أنّ الرقص الشرقي من أروع مدارس الرقص, وهو عبارة عن لوحة متكاملة على المسرح.

* ما هي الصعوبات التي تواجهك؟

_ أواجه الكثير من الصعوبات وأهمها هذه النظرة القاصرة لعمل الراقصة , أشخاص كثر غير قادرين على الحوار والنقاش اصطدم معهم ويقولون ان الراقصات متعديات على الفن من ناحية اللبس وشكل والرقص.

* كيف تحافظين على رشاقتك؟

_ للرياضة دور مهم في ذلك وأحرص في طعامي على الابتعاد عن الدسم والإكثار من تناول الفاكهة والخضروات .

*–ما أكثر الأغاني التى تحبين الرقص عليها؟

_ الكثير من اغاني بحبها لكني افضل الأغاني الطربية

*كثيرات من الراقصات اتجهن للعمل فى التمثيل.. فهل تفكرين فى ذلك؟

_ نعم افكر بالتمثيل لكني انتظر الوقت واللحظة المناسب .

* كيف ترين العراق والعراقيين؟

_العراق بلد العروبة و الحضارات ، والعراقيين شعب طيب و شهم وكرم واهل نخوة واصحاب امانة.

* كلمة اخيرة لمن تقوليها؟

كلمتي اخيرة هي للمرأة تحب حالها وتكون متصالحها مع نفسها لان للأسف ان عدوة المرأة هي مرأة

وشكرا كتير الك على هذا الحوار الممتع واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في خدمة المسيرة الفنية في الوطن العربي.

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