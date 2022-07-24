داخلية كوردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن حيازة الأسلحة في الإقليم

كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إجراءات جديدة بخصوص ضبط الأسلحة غير المرخصة.

وذكرت الوزارة في بيان انها قررت بعد اجتماع أمني عقد اليوم، باتخاذ جملة إجراءات أهمها، نزع جميع الأسلحة والذخائر التي هي خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية في إقليم كوردستان، على ان يتم جمع الأسلحة الحربية من خلال فتح 12 مركزاً في جميع المحافظات والإدارات الذاتية تحت اشراف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البيشمركة والاسايش.

وبينت ان على المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر حربية تسليمها في المراكز المذكورة، مشيرة إلى أنها بالتنسيق مع وزارة البيشمركة والاسايش ستشكل 12 لجنة بهدف استلام الأسلحة والذخائر الحربية.

واضافت انها ستحدد مواقع تلك المراكز وتعممها، مؤكدة على ان يتم تسجيل الأسلحة النارية وذخائرها مثل الكلاشنكوف والأسلحة المماثلة لها على ان لا يزيد عيار اطلاقاتها على اكثر من 39 × 7.62 ملم، وسلاح المسدس وذخيرته على ان لا يزيد عيار اطلاقاته على اكثر من 9 ملم.

وتابعت الوزارة بأنها ستفتح 40 مركزاً لجمع الأسلحة النارية في مديريات شرطة المحافظات والإدارات الذاتية واقسام الشرطة في الاقضية والنواحي، الى جانب تشكيل 40 لجنة مشتركة مع وزارة البيشمركة والاسايش لهذا الغرض.

وأوضحت الداخلية ان الأسلحة التي يتم تسجيلها يمكن ان تبقى عند أصحابها بشرط ان يكتب تعهداً بأن يحتفظ بالسلاح في منزله ولا يحمله معه او يبيعه او يهديه لاحد او يستخدمه بأي شكل من الأشكال.

وعن الأسلحة غير المشمولة بالتسجيل، شددت الوزارة على أصحابها ضرورة تسليمها، مضيفة انها ستتولى فتح سجلات لتسجيل بيانات الأسلحة التي يتم تسليمها، وكذلك إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل بيانات الأسلحة.

وشددت ان على الذين يملكون أسلحة ثقيلة ومتوسطة تسليمها بحسب التعليمات المذكورة، موضحة انه سيتم تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل الوزير، والمستشار القانوني في الوزارة، ومدير ديوان الوزارة، ومدير عام الشرطة، وممثلين عن الاسايش، ومجلس امن الإقليم، ووزارة البيشمركة، لا تقل درجة الاعضاء الوظيفية عن مدير عام، بهدف متابعة عملية جمع الأسلحة غير المسجلة، وتجتمع اللجنة كل 30 يوماً.

وحددت الوزارة انه بعد الانتهاء من كل ما مذكور في هذه التعليمات، ستشكل وزارة الداخلية 8 لجان في المحافظات والإدارات الذاتية بهدف تقييم رخص حمل السلاح، وبعد ذلك ستقرر اللجنة إعطاء الرخصة بحسب المادة 2 لسنة 2022، وبعد مرور سنة من تطبيق هذه التعليمات، سيتم إحالة صاحب أي سلاح غير مرخص الى القضاء حسب المادة 2 لسنة 2022.

واكدت الوزارة ان أي مواطن يلقى القبض عليه وبحوزته سلاح سيتم تسجيله في مراكز التسجيل المذكورة.

وعن عملية منح رخصة حمل السلاح بينت الوزارة انها ستكون حسب قانون السلاح رقم 2 لسنة 2022، على وسيتم تطبيق هذه التعليمات من يوم صدورها ولمدة سنة واحدة ويتم نشرها في جريدة الوقائع الكوردستانية.

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